Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE

Sorin Grindeanu, chemat la UE, pentru a discuta cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Tema pentru care președintele PSD s-a deplasat la Bruxelles l-a enervat pe Robert Turcescu. Joi, în podcastul realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, la care au participat Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni, jurnalistul a avut un discurs dur.

Gazda emisiunii a explicat că Grindeanu a fost chemat la ordine de reprezentanții UE. Care i-au pus în vedere ca social-democrații să nu rupă alianța de guvernare într-o perioadă foarte complicată.

„L-au chemat ăștia, i-au zis, ia vino, mă, încoace. Băi, păcăliciule, ia vino tu puțin până la Bruxelles să stăm un pic de vorbă. Că am văzut că pui în pericol coaliția pro-europeană, aia de care ne-a zis domnul Nicușor că e condamnată să guverneze. Să rămână împreună la guvernare. Și a zis așa, am reafirmat, deci nu doar că a afirmat, am reafirmat, a zis Grindeanu, că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR.

Deci ăștia erau c....i pe ei, iertați-mi expresia, la Bruxelles, că s-ar putea întâmpla cumva să să afle ce au făcut ei? Știți cum e aia? Știm ce ai făcut astă vară. Și știm ce a fost, ce ați făcut, eventual, nu știu, în decembrie 2024”, a spus Robert Turcescu.

Care a explicat că Sorin Grindeanu a avut discuții cu Roberta Metsola, lidera Parlamentului European. „Grindeanu s-a dus la Bruxelles, s-a întâlnit cu, cu cine credeți? Cu analfabetul ăsta funcțional de Roberta Metsola, înțelegi? Asta săraca, a fost asistentă. A fost secretar al unuia, nu știu ce era, la un moment dat și ăla a murit și ea a ajuns ăsta în Parlamentul European”, a mai afirmat gazda emisiunii.

„Au zis unii: ne trebuie una care să fie bâtă. Și au zis, puneți-o pe Metzola, frate. Asta este habarnistă total, da? E așa, zice, dar zâmbește mult. Așa că au pus-o pe Metsola, președintă la Parlamentul European. Și s-a întâlnit el cu asta, vă dați seama. Deci, Grindeanu, mamă, citești, zici, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Te aștepți să fie vreo mare personalitate a lumii în care trăim.”

Grindeanu s-a dus acolo să spună: vrem să scăpăm de Bolojan, dar rămânem PNL, PSD, USR, UDMR, că suntem condamnați să rămânem împreună. S-a dus să reafirme că exclude orice variantă de colaborare politică cu AUR. Deci, acest nătâng uită că cele mai votate partide din 2024 au fost, în ordine AUR și PSD”, a mai precizat jurnalistul.