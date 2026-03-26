Bruxelles ne-a transmis că nu putem fi pe harta țărilor importante. Bucureștiul a ratat o oportunitate uriașă

București s-a aflat printre orașele europene care au încercat să găzduiască noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene, însă România a fost eliminată din competiție înaintea etapei finale.

Potrivit informațiilor publicate de Politico, cursa pentru această instituție europeană a atras nouă orașe din state membre, însă selecția a fost una strictă, iar doar două au ajuns în finală.

Decizia finală se va da între Lille și Roma, care au rămas în competiție după eliminarea tuturor celorlalte candidaturi.

Instituția pentru care a candidat și Bucureștiul este considerată una strategică la nivelul Uniunii Europene. Noua Autoritate Vamală va coordona controlul importurilor în spațiul comunitar.

Aceasta va avea atribuții în domenii sensibile, de la verificarea produselor neconforme până la combaterea traficului de droguri și a altor activități ilegale.

Agenția va funcționa cu aproximativ 250 de angajați și va avea un rol direct în securitatea economică și comercială a Uniunii Europene.

Prin natura sa, instituția este văzută ca un pilon important în consolidarea controlului la frontierele externe ale UE.

Pe lângă București, în cursa pentru găzduirea noii autorități au mai intrat orașe precum Haga, Malaga, Varșovia, Zagreb, Porto și Liège.

Toate aceste candidaturi au fost eliminate în etapele preliminare ale selecției, în urma unui proces de evaluare la nivel european.

Criteriile au vizat atât infrastructura disponibilă, cât și capacitatea administrativă și poziționarea strategică a fiecărui oraș.

Procesul de selecție a ajuns într-o etapă finală, în care ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și europarlamentarii desemnați trebuie să ajungă la un acord.

Atât Lille, cât și Roma beneficiază de susținere politică importantă, ceea ce face ca decizia finală să fie una dificilă.

Negocierile sunt în curs, iar rezultatul va stabili orașul care va găzdui una dintre cele mai importante agenții europene din domeniul vamal.

Surse citate în contextul negocierilor indică faptul că procesul nu a fost lipsit de tensiuni politice.

Deși Partidul Popular European domină scena politică europeană, nu a reușit să ducă în finală un oraș dintr-un stat condus de această familie politică.

În schimb, Franța și Italia au reușit să își impună candidaturile în ultima etapă.

Potrivit unor informații din culise, o parte dintre europarlamentarii PPE ar fi schimbat votul în ultimul moment în favoarea Romei, pentru a evita o victorie directă a orașului Lille.

Orașul care va câștiga competiția va beneficia de avantaje importante. Găzduirea unei agenții europene aduce nu doar locuri de muncă bine plătite, ci și vizibilitate și influență la nivel european.

Astfel de instituții contribuie la dezvoltarea economică locală și la creșterea profilului internațional al orașului gazdă.

În plus, rolul strategic al Autorității Vamale amplifică importanța acestei decizii.