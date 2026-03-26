Trump: Liderii din Iran refuză orice funcție, pentru că se tem că vor fi eliminați

Președintele Donald Trump a susținut miercuri seară un discurs de aproximativ o la dineul anual de strângere de fonduri organizat de National Republican Congressional Committee, desfășurat la Washington, D.C., potrivit The Independent.

Evenimentul a reunit lideri republicani și susținători ai partidului, într-un context politic marcat de dezbateri intense privind legislația electorală și politica externă a Statelor Unite.

Discursul liderului american a inclus critici la adresa adversarilor politici, referiri la inițiative legislative și declarații privind relațiile internaționale, în special în ceea ce privește Iranul.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a deschis evenimentul și a anunțat că Donald Trump este primul laureat al premiului „America First Award”.

Distincția, descrisă de Johnson drept „o statuie aurie frumoasă … potrivită pentru noua eră de aur în America”, a fost prezentată ca un simbol al direcției politice promovate de actuala administrație.

În intervenția sa, Trump a făcut apel la unitatea Partidului Republican și la mobilizarea electoratului în perspectiva alegerilor viitoare.

„Vom face America puternică din nou. Vom face America mândră din nou. Vom face America sigură din nou și, cel mai important, vom face America măreață din nou”, a declarat acesta în încheierea discursului.

Pe parcursul discursului, Trump a formulat critici la adresa foștilor lideri ai Statelor Unite, inclusiv Joe Biden și Barack Obama.

„Dacă ne întoarcem la Obama, el a fost cel care a divizat această națiune. A fost un președinte slab. Cel mai slab președinte din istorie a fost Biden. Dar Obama a fost un președinte groaznic”, a afirmat Trump.

De asemenea, liderul american a criticat Partidul Democrat pentru opoziția față de inițiativa legislativă SAVE America Act, care prevede obligativitatea prezentării unui act de identitate cu fotografie la vot și dovada cetățeniei.

„Aveți acei democrați, ei rămân uniți. Gândiți-vă — votează împotriva actului de identitate pentru vot, votează împotriva dovezii cetățeniei. Votează împotriva”, a spus acesta.

În același context, Trump a reiterat poziția sa privind votul prin corespondență, declarând că este „un fan al lipsei buletinelor de vot prin poștă”, în ciuda informațiilor potrivit cărora ar fi utilizat această metodă în recente alegeri speciale din Florida.

O parte a discursului a fost dedicată situației din Orientul Mijlociu, în special relațiilor cu Iranul. Trump a susținut că autoritățile de la Teheran ar fi interesate de negocieri.

„Nimeni nu a mai văzut ceea ce facem în Orientul Mijlociu cu Iranul. Și, apropo, ei negociază și vor să ajungă la un acord atât de mult, dar le este frică să spună asta, pentru că cred că vor fi uciși de propriul popor”, a declarat președintele.

Acesta a adăugat:

„Le este, de asemenea, teamă că vor fi uciși de noi. Nu a existat niciodată un lider de țară care să-și dorească mai puțin acea funcție decât conducerea Iranului.”

După încheierea discursului, reacțiile nu au întârziat să apară în mediul politic american. Mai mulți congresmeni democrați au criticat acordarea premiului „America First Award”. Reprezentantul Seth Magaziner a scris pe rețeaua X: „Trebuie să-l trateze pe președinte ca pe un copil. Atât de jenant pentru toți cei implicați.”

La rândul său, Kathy Castor a comentat:

„Mai multe statui de aur pentru Donald Trump în timp ce agenții TSA așteaptă salariile?! Cât de deconectat de realitate.”

Evenimentul de la Washington vine la scurt timp după alte apariții publice ale președintelui, inclusiv ceremonia de depunere a jurământului pentru secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin, unde Trump a abordat teme similare legate de legislația electorală și politicile interne.