Cum și când vrea Trump să încheie războiul din Iran

Președintele american Donald Trump le-a spus asociaților săi apropiați, în ultimele zile, că dorește să evite un război prelungit în Iran și că speră să pună capăt conflictului în următoarele săptămâni, potrivit The Wall Street Journal.

La aproape o lună de la începutul războiului, președintele i-a informat în privat pe consilierii săi că în acest moment consideră că războiul din Iran se află în faza sa finală și i-a îndemnâat să respecte calendarul de patru până la șase săptămâni pe care l-a schițat public, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Oficialii Casei Albe au planificat un summit la mijlocul lunii mai cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, cu așteptarea ca războiul să se încheie înainte de începerea întâlnirii, au spus unele dintre persoane.

Problema, scrie WSJ, este că Trump nu are opțiuni ușoare pentru a pune capăt războiului, iar negocierile de pace sunt într-un stadiu incipient.

În discuțiile cu aliații politici externi, atenția sa s-a îndreptat uneori către alte subiecte, inclusiv alegerile de la jumătatea mandatului care urmează, precum și decizia sa de a trimite agenți de imigrare pe aeroporturi și strategii pentru a promova legislația care să înăsprească regulile de eligibilitate a alegătorilor prin promovarea unor legi în Congres.

Trump i-a spus unui asociat că războiul îl distrage de la celelalte priorități ale sale, a spus una dintre persoane.

Președintele pare pregătit să se adapteze la următoarea sa mare provocare, a declarat o altă persoană care a vorbit recent cu el, deși Trump nu a spus care ar putea fi aceasta. Unii aliați speră că se poate orienta către înlăturarea regimului comunist din Cuba, în timp ce consilierii apropiați vor ca acesta să se concentreze asupra celei mai presante probleme cu care se confruntă alegătorii: îngrijorările legate de costul vieții, care au fost exacerbate de război.

„Președintele Trump este extraordinar de priceput la multitasking și lucrează la mai multe provocări în același timp”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Președintele este concentrat pe atingerea deplină a obiectivelor militare împotriva regimului terorist iranian. Singurul obiectiv al președintelui este întotdeauna victoria”, a adăugat ea.

Trump a semnalat săptămâna aceasta un interes reînnoit în ajungerea la o înțelegere diplomatică pentru a pune capăt conflictului, retragând o amenințare din weekend de a ataca centralele electrice iraniene. Intermediarii din Orientul Mijlociu au schimbat propuneri de deschidere cu Teheranul și Washingtonul, iar oficialii americani au declarat că sunt deschiși la discuții suplimentare în zilele următoare. În același timp, SUA intensifică presiunea asupra Iranului, desfășurând trupe suplimentare în Orientul Mijlociu.

O idee pe care Trump a propus-o consilierilor: asigurarea accesului SUA la o parte din petrolul iranian ca parte a oricărui acord de încheiere a războiului, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației. Oficialul a spus că nu există nicio planificare în curs pentru acest rezultat.

SUA va lovi Iranul „mai dur decât a fost lovită vreodată” dacă Teheranul nu ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, a declarat Leavitt reporterilor miercuri. „Președintele Trump nu blufează și este pregătit să dezlănțuie iadul”, a adăugat ea.

Trump este dispus să trimită trupe americane pe teritoriul iranian, dar este reticent în a face acest lucru, în parte pentru că acest lucru ar putea dăuna obiectivului său de a pune capăt mai rapid conflictului. Oficialii americani au declarat că numărul soldaților americani uciși sau răniți în operațiune ar putea crește dacă războiul continuă. Până în prezent, aproape 300 de americani au fost răniți, iar 13 au fost uciși.

Apropiații președintelui au avertizat că este adesea dificil de prezis ce decizii ar putea lua Trump cu privire la război, menționând că, pe măsură ce conflictul s-a desfășurat, acesta a oscilat în culise între a îmbrățișa diplomația și a intensifica atacurile. Unii apropiați ai lui Trump îl îndeamnă să ia măsuri mai dure, spunând că schimbarea regimului în Iran ar putea fi definitorie pentru moștenirea sa politică.

Dar încheierea războiului nu depinde doar de Trump. SUA și Iranul sunt departe de a ajunge la un acord pentru a opri luptele, iar Teheranul a respins până acum discuțiile directe cu Washingtonul. Fără un acord sau o victorie militară fermă, Trump se va confrunta probabil cu blocarea continuă a Strâmtorii Ormuz, care ar continua să perturbe piața energetică globală.

Israelul, care consideră amenințările din partea Iranului ca fiind existențiale, și-ar putea continua operațiunile fără ca SUA să aibă în vedere represalii. Țările din Golf, care au îndurat săptămâni de atacuri, iau în considerare propriile represalii.

Trump a ordonat armatei să mențină presiunea asupra Teheranului, potrivit unui oficial american de rang înalt. Pentagonul desfășoară mii de trupe terestre în Orientul Mijlociu pentru a-i oferi președintelui opțiuni. Odată ce soldați și pușcași marini suplimentari vor fi poziționați, Trump ar putea ordona rapid un raid țintit, fie în interiorul Iranului, fie pe una dintre insulele de-a lungul coastei sale de sud.

„Și noi ne vedem ca parte a acestei negocieri”, a declarat marți secretarul Apărării, Pete Hegseth, la un eveniment cu Trump. „Negociem cu bombe.”

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că Hegseth și generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, au fost „destul de dezamăgiți” de perspectiva că războiul s-ar putea termina curând. „Nu erau interesați de o înțelegere, ci doar să câștige acest război”, a spus Trump.

Trump a încercat timp de săptămâni să caracterizeze războiul drept o distragere temporară a atenției, încurajată de operațiunea militară rapidă din ianuarie din Venezuela. El a numit conflictul o „excursie” și o „operațiune militară”.

„Acest război a fost câștigat. Singurul care vrea să-l mențină este cel care promovează știrile false”, a declarat Trump marți, amplificându-și nemulțumirile private cu privire la acoperirea media a operațiunii. Trump a încercat, de asemenea, să pună povara pe seama aliaților, cerându-le să preia controlul asupra descurcării Strâmtorii Ormuz, un coridor petrolier esențial.

Republicanii se tem că războiul le-ar putea agrava problemele politice. Iar Trump, în timp ce conduce războiul, și-a făcut timp să se ocupe de chestiuni politice. Vineri, a intrat în sala de bal Mar-a-Lago în uralele Republicanilor locali adunați pentru o gală de strângere de fonduri în valoare de 1.200 de dolari de persoană, strigând „SUA”. „Nu știam că voi fi aici astăzi”, a spus Trump. „Ar trebui să mă ocup de război, dar războiul merge foarte bine.”