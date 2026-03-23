Țările din Golf îi cer lui Trump să continue atacurile din Iran. Cum și-au schimbat opinia în câteva zile

Majoritatea țărilor din Golf îl îndeamnă acum pe președintele american Donald Trump să continue să atace regimul de la Teheran, după ce anterior i-au cerut să nu lanseze un război împotriva Iranului, au declarat pentru The Times of Israel patru înalți oficiali reprezentând diferite capitale ale țărilor din Golf.

Există încă o oarecare frustrare față de modul în care SUA și Israelul desfășoară războiul, dar există o dorință în rândul țărilor din Golf - în special Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain și Qatar - de a se asigura că Iranul iese din acest război cu puterea sa militară suficient de degradată pentru a înceta să reprezinte o amenințare pentru ele, au declarat cei patru înalți oficiali, vorbind cu The Times of Israel săptămâna trecută sub condiția anonimatului.

Deși Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri surpriza față de decizia Iranului de a riposta împotriva vecinilor săi, inclusiv prin vizarea unor situri civile, unul dintre oficiali a declarat că țările din Golf au anticipat în mare măsură răspunsul și că acesta a fost unul dintre motivele pentru care s-au opus lansării războiului de către SUA și Israel.

„Existau, de asemenea, îndoieli serioase că [atacurile militare] ar avea efectul dorit de a pune capăt activităților destabilizatoare ale Iranului în regiune”, a declarat un diplomat de rang înalt din Golf, explicând că atunci consensul în regiune a fost că o continuare a urmăririi unei rampe de ieșire diplomatice era o modalitate mai sigură de a menține securitatea în Golf.

Însă SUA și Israelul au respins această opinie, lansând operațiunile Epic Fury și, respectiv, Roaring Lion, pe motiv că doar o acțiune militară preventivă ar putea răspunde aspirațiilor nucleare ale Iranului și capacităților sale de rachete balistice în rapidă expansiune.

Iranul a răspuns nu doar prin țintirea celor care îl atacă, ci și prin lansarea de atacuri repetate împotriva tuturor celor șase țări din Consiliul de Cooperare al Golfului - Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Atacurile au ucis mai multe persoane și au perturbat producția de petrol și gaze, precum și turismul, ambele fiind importante resurse economice vitale pentru regiune.

Se crede că Iranul a calculat că atacurile ar face ca țările din Golf să exercite presiuni asupra lui Trump pentru un armistițiu. În schimb, mișcarea pare să fi avut efectul opus, țările din Golf văzând direct pericolul inerent acceptării ca Iranul să rămână o amenințare regională armată.

„Încheierea războiului cu Iranul încă în posesia instrumentelor pe care le folosește în prezent pentru a viza GCC ar fi un dezastru strategic”, a declarat un al doilea oficial din Golf.

Nu toate țările CCG susțin însă această opinie. Mai mulți oficiali din Golf au indicat Omanul ca fiind cea mai clară excepție de la ideea că războiul ar trebui să continue. „Interesele naționale atât ale Iranului, cât și ale Americii constau în încetarea cât mai rapidă a ostilităților”, a scris ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, în The Economist săptămâna trecută.

De asemenea, țările care gândesc altfel nu sunt toate la fel de angajate în ideea că luptele ar trebui să continue. Doi dintre oficialii din Golf care au vorbit cu The Times of Israel au remarcat că acest lucru se simte cel mai puternic în Emiratele Arabe Unite, în timp ce alte țări sunt mai ezitante în ceea ce privește durata campaniei militare.

Totuși, recunoașterea necesității de a degrada în continuare capacitățile militare ale Iranului este suficient de răspândită încât mai multe țări CCG, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, iau în considerare alăturarea la atacurile SUA și Israelului împotriva Iranului, a declarat al doilea oficial din Golf.

Toți cei patru oficiali au fost de acord că atacurile americane și israeliene sunt puțin probabile să doboare regimul iranian. Cu toate acestea, au avut opinii diferite cu privire la gradul de degradare a armatei Republicii Islamice pentru a anula capacitatea Teheranului de a reprezenta o amenințare. „Vrem ca acest război să se încheie cu Iranul lipsit de capacitățile de a-și face rău vecinilor”, a declarat al treilea oficial din Golf.

Al doilea oficial din Golf a fost mai specific, insistând ca războiul să continue până când fabricile de rachete și drone ale Iranului vor fi distruse. El a recunoscut că Iranul va avea în continuare know-how-ul necesar pentru a-și reaproviziona arsenalul, dar a insistat că „daunele generaționale” ar fi suficiente.

„Iranul este în căutarea unei noi realități strategice după război, în care SUA și Israelul se vor gândi de două ori înainte de a-l ataca din nou”, a declarat oficialul, adăugând că statele din Golf vor ca Iranul să se gândească de două ori înainte de a le ataca din nou.

Al patrulea oficial din Golf a fost mai puțin optimist că Iranul ar putea fi suficient de descurajat și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la prelungirea războiului „până la punctul în care rezultatele vor fi din ce în ce mai mici”.

El a speculat că țările din Golf își vor dubla eforturile de a investi în tehnologia anti-drone și de apărare aeriană după război, astfel încât să fie mai bine pregătite să gestioneze atacurile iraniene în viitor, indicând convingerea că amenințarea va rămâne probabil.

Toți cei patru oficiali au fost de acord că ținta principală a furiei din Golf este Iranul, pentru că a folosit atacurile americane și israeliene ca pretext pentru a-i ataca, mai degrabă decât pe SUA și Israel, pentru lansarea războiului.

Cu toate acestea, al patrulea oficial din Golf a recunoscut că planificarea „inadecvată” a americanilor pentru represaliile Iranului va duce la diversificarea partenerilor de securitate din țara sa în viitor, în loc să „se bazeze excesiv pe SUA”.

Deși atât Emiratele Arabe Unite, cât și Bahrainul au indicat că războiul va contribui la întărirea legăturilor cu Israelul, oficialii din Golf au respins în mare măsură speculațiile conform cărora acesta ar duce și la noi acorduri de normalizare a relațiilor arabe în cadrul Acordurilor Abraham.

Primul oficial din Golf și-a exprimat furia față de campania Israelului împotriva grupării teroriste Hezbollah din Liban, care a început să atace Israelul ca răspuns la atacurile asupra Iranului, care îl protejează. Aceștia au remarcat că ofensiva aeriană și terestră a Israelului a dus la rănirea civililor și au susținut că guvernul libanez susținut de Golf este, de asemenea, afectat.

„Regiunea nu a uitat de Gaza”, a spus oficialul. „Orice bunăvoință s-ar fi putut acumula în urma degradării Iranului este irosită din cauza a ceea ce face Israelul în Liban.”