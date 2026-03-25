Mirabela Grădinaru, la Washington. Cât de scumpă e ținuta purtată la întâlnirea cu primele doamne

Mirabela Grădinaru se află în aceste zile în Washington, unde participă la un eveniment internațional organizat la Casa Albă, la invitația Melania Trump. Reuniunea, intitulată „Construind împreună viitorul”, marchează lansarea unei inițiative globale dedicate educației digitale pentru copii și a adus împreună prime doamne și parteneri ai liderilor de stat, potrivit Presidency.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a două zile și are ca obiectiv crearea unei platforme de colaborare internațională pe teme ce țin de siguranța și educația copiilor în mediul online.

Prezența partenerei președintelui Nicușor Dan nu a trecut neobservată. Mirabela Grădinaru a ales o ținută sobră și rafinată, în nuanțe neutre, adaptată contextului oficial. Rochia midi, de culoare bej, a fost completată de un palton în aceeași gamă cromatică, conturând o imagine echilibrată și discretă.

Stilul abordat a fost unul minimalist, accentuat de un machiaj natural și o coafură lejeră. Apariția a fost apreciată pentru eleganța fără exces, în linie cu tendințele adoptate frecvent de partenera șefului statului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, rochia purtată la eveniment ar avea un preț de peste 1.000 de lei.

În aparițiile sale publice, Mirabela Grădinaru mizează, de regulă, pe piese vestimentare simple, dar bine croite, preferând branduri românești și ținute reutilizate. De altfel, la evenimente anterioare organizate la Palatul Cotroceni, aceasta a optat pentru rochii în culori pastelate, remarcate prin croieli clasice și versatilitate.

Un exemplu este o rochie semnată de brandul AMALIN, fondat de Andreea Raicu, purtată în mai multe contexte oficiale. Alegerea a fost interpretată ca un semnal în favoarea consumului responsabil și al unei mode sustenabile. Prima Doamnă a României a ales ținute de la brand-ul Andreei Raicu la mai multe evenimente importante, inclusiv în vizita de la Varșovia și la inaugurarea Catedralei Neamului.

Dincolo de aparițiile oficiale, partenera președintelui este discretă și își concentrează mare parte din timp asupra familiei. Soția președintelui Nicușor Dan evită aparițiile publice și pune mare preț pe hainele de firmă, coafură sau machiaj.