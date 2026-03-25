Ce face Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan anunță noi parteneriate România–SUA

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la Washington la un summit dedicat educației și noilor tehnologii, unde a abordat direcții de dezvoltare în acest domeniu și a discutat despre extinderea cooperării dintre România și Statele Unite.

Administrația Prezidențială a anunțat că delegația României a luat parte, pe 24 martie 2026, la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliției „Pregătind viitorul împreună”, organizat în capitala SUA la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

„Delegaţia Administraţiei Prezidenţiale, din care fac parte doamna Mirabela Grădinaru, precum şi consilierii de stat Vlad Ionescu şi Diana Punga, a participat, în data de 24 martie 2026, la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliţiei Pregătind viitorul împreună, desfăşurat la Washington, D.C., la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Evenimentul a reunit Prime Doamne din mai multe state, reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei şi experţi în educaţie, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluţii pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea şi inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii şi a inteligenţei artificiale”, se menționează în comunicatul de presă.

În cadrul intervenției sale, Mirabela Grădinaru a evidențiat patru direcții principale de acțiune în zona educațională și digitală: „dezvoltarea unei arhitecturi digitale accesibile tuturor, prin creşterea gradului de alfabetizare digitală sporită; pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru a valorifica potenţialul noilor tehnologii în educaţie; adaptarea curriculei astfel încât să integreze aceste tehnologii în formarea competenţelor elevilor şi implementarea platformelor educaţionale susţinute în special de instrumente de inteligenţă artificială”

Delegația a fost însoțită de reprezentanți ai mediului privat și ai sectorului educațional, printre care Andrada Morar, vicepreședinte UiPath pentru experiența clienților și parteneri globali, și Robert Berza, director executiv al EDGE Institute România.

”Participarea acestora evidenţiază importanţa cooperării dintre sectorul public şi cel privat în domeniul transformării digitale. Atingerea acestor obiective anunţate la Summit depinde şi de consolidarea parteneriatelor României cu organizaţii precum American Councils for International Education”, mai precizează Administrația Prezidențială în comunicat.

În marja evenimentului, delegația română a avut o întâlnire cu președintele American Councils for International Education, Lisa Choate, în cadrul căreia au fost abordate noi posibilități de colaborare.

Agenda a inclus și o întâlnire la Georgetown University, la Centrul Thrive pentru familii, copii și comunități, unde s-a alăturat delegației și consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana-Maria Geană.

„Specialiştii din cadrul Centrului, printre care se numără şi profesionişti români, şi-au exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziţie propria experienţă privind dezvoltarea unor programe de utilizare responsabilă a tehnologiei şi a unor platforme de socializare online mai puţin nocive pentru copii”