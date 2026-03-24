Câte minute a vorbit Mirabela Grădinaru la Washington. Momentul din discurs care nu a trecut neobservat

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, participă în aceste zile la un summit internațional organizat în Washington, dedicat educației digitale a copiilor. Evenimentul are loc la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

În intervenția susținută marți, la deschiderea reuniunii, Mirabela Grădinaru a vorbit despre importanța unei abordări integrate în domeniul educației digitale: „În primul rând, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de gazda noastră generoasă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Cred că această iniţiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate şi dinamism atât de necesar în acest domeniu. Dar, în acelaşi timp, este crucial să avem o abordare integrată, conectând mai bine educaţia, inovaţia şi tehnologia”, a declarat Mirabela Grădinaru în cadrul evenimentului de deschidere a summitului intitulat „Pregătind viitorul împreună”.

Mirabela Grădinaru a apreciat inițiativa drept una care aduce vizibilitate și impuls unui domeniu aflat în plină dezvoltare.

„Aştept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump şi cu toţi cei din jurul acestei mese, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta iniţiative concrete şi a obţine un impact tangibil în promovarea educaţiei digitale, a practicilor online sigure şi a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume”, a adăugat Mirabela Grădinaru, în discursul său de 1, 55 minute, care a stârnit aplauze la final.

La eveniment, Mirabela Grădinaru este însoțită de doi specialiști români: Andrada Morar, vicepreședinte al UiPath, și Robert Berza, director executiv al Edge Institute România.

Din delegația oficială fac parte și Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Reuniunea inaugurală are loc marți și miercuri și reunește reprezentanți internaționali într-o coaliție globală dedicată educației digitale a copiilor.

Potrivit Administrația Prezidențială, inițiativa vizează:

-extinderea accesului la instrumente moderne de educație; -utilizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială; -sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților; -consolidarea siguranței copiilor în mediul online.

Agenda summitului include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate.

Participarea României la acest eveniment reflectă, potrivit Administrației Prezidențiale, angajamentul pentru dezvoltarea educației digitale și adaptarea politicilor publice la provocările mediului online.

În marja vizitei, delegația română va avea o întrevedere cu Lisa Choate, reprezentant al American Councils for International Education, organizație care derulează programe de schimb educațional cu România, inclusiv FLEX și FLEX Abroad.

De asemenea, sunt programate discuții cu medici români din SUA specializați în tratarea adicțiilor, precum și o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, unde delegația se va întâlni cu directorul Matthew Biel și echipa sa.