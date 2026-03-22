Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, invitată de Melania Trump la un summit global în SUA

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României,Nicușor Dan, face parte din delegația oficială care va reprezenta România la Summitul inaugural dedicat educației digitale a copiilor, organizat la Washington D.C. în perioada 24–25 martie 2026, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, potrivit Presidency.

Evenimentul internațional reunește prime doamne și reprezentanți guvernamentali din mai multe state, având ca obiectiv dezvoltarea unei cooperări globale în domeniul educației digitale și al protecției copiilor în mediul online. Invitația adresată României a fost transmisă de Melania Trump, în cadrul unui demers internațional axat pe politici educaționale moderne și siguranță digitală.

Din delegația română mai fac parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă. Participarea acestora are rolul de a susține dialogul internațional privind digitalizarea educației și dezvoltarea de politici publice adaptate noilor tehnologii.

Summitul, desfășurat sub titlul „Pregătind viitorul împreună”, pune accent pe integrarea tehnologiilor digitale în procesul educațional, inclusiv utilizarea unor soluții bazate pe inteligență artificială pentru elevi, profesori și părinți. De asemenea, sunt discutate măsuri pentru creșterea siguranței copiilor în mediul online și reducerea riscurilor asociate utilizării platformelor digitale.

Agenda oficială include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA pe 24 martie și reuniuni la nivel înalt la Casa Albă pe 25 martie, unde vor fi prezenți reprezentanți ai statelor participante și primele doamne implicate în inițiativă.

Discuțiile vor viza direcțiile viitoare ale educației digitale și consolidarea cooperării internaționale în domeniu.

În cadrul vizitei la Washington, delegația României va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele Consiliilor Americane pentru Educație Internațională, organizație implicată în programe educaționale derulate în parteneriat cu România, inclusiv FLEX și FLEX Abroad, dar și alte inițiative de formare profesională.

Programul mai include o masă rotundă cu medici români stabiliți în Statele Unite, specializați în adicții și domenii medicale conexe, activi în centre de cercetare și instituții de prestigiu.

De asemenea, sunt prevăzute vizite la Centrul Thrive pentru Copii, Familii și Comunități din cadrul Universității Georgetown, unde delegația va discuta cu directorul Matthew Biel și echipa sa despre sănătatea mintală a copiilor și impactul tehnologiei asupra dezvoltării acestora.