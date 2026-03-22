Nicușor Dan, după discuția cu Oana Gheorghiu. 2026, un an extrem de important pentru România

Președintele României Nicușor Dan a anunțat pe X că a avut la Bruxelles o discuție cu viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, în cadrul căreia au fost abordate mai multe teme legate de modernizarea administrației publice din România. Printre principalele subiecte s-au aflat digitalizarea serviciilor publice, introducerea cărții electronice de identitate și dezvoltarea portofelelor digitale.

Potrivit șefului statului, anul în curs este esențial pentru finalizarea infrastructurii digitale necesare acestor proiecte. El a spus că obiectivul este ca cetățenii să aibă acces mai rapid și mai simplu la serviciile statului, fără proceduri birocratice complicate sau deplasări repetate la ghișee.

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat”, a transmis Nicușor Dan, precizând că proiectele discutate vizează atât eficientizarea administrației, cât și creșterea accesibilității serviciilor publice.

În cadrul aceleiași postări, președintele a insistat asupra necesității ca România să accelereze procesul de modernizare digitală, inclusiv pentru cetățenii din diaspora. În viziunea sa, aceștia ar trebui să poată interacționa cu instituțiile statului fără constrângeri geografice, prin instrumente digitale sigure și ușor de utilizat.

„Ei trebuie să se poată identifica și sǎ poatǎ semna documente de la distanță, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu”, a mai precizat acesta, evidențiind importanța extinderii serviciilor online.

Un alt punct important al discuției a vizat reforma companiilor de stat, un subiect considerat de președinte ca fiind esențial pentru eficientizarea economiei publice. Nicușor Dan a spus că această reformă nu mai poate fi amânată, fiind necesară pentru creșterea performanței și responsabilității în gestionarea resurselor publice.