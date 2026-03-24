Noi informații despre summitul Melaniei Trump. Cine participă și ce urmează în cele două zile ale reuniunii

Reuniunea organizată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, la Washington, în perioada 24-25 martie, aduce la aceeași masă reprezentante din zeci de state, inclusiv Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, în cadrul unei inițiative dedicate educației copiilor în era digitală.

Summitul coaliției globale „Pregătind viitorul împreună” este gândit ca o platformă de dialog pe tema educației în contextul noilor tehnologii, fiind anunțată participarea unor personalități importante la nivel internațional.

Evenimentul începe cu o sesiune de lucru, urmată de o masă rotundă, în cadrul căreia Melania Trump va susține un discurs. În același context, există posibilitatea ca și Mirabela Grădinaru să ia cuvântul în cadrul reuniunii.

Printre participante se află Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, care va ajunge la Washington pentru a lua parte la eveniment. Aceasta urmează să susțină un discurs despre educația și sănătatea emoțională a copiilor în contextul digital.

De asemenea, Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, este așteptată la summit și va participa la masa rotundă organizată de Melania Trump, unde vor avea loc discuții despre proiecte educaționale pentru copii.

O altă prezență notabilă este Sara Netanyahu, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, invitată la Washington pentru a participa la reuniune. Deși nu are statut oficial de primă doamnă, aceasta este considerată astfel în comunicările oficiale ale guvernului israelian.

Mirabela Grădinaru se va afla, la rândul ei, printre participantele la summit, alături de alte soții de lideri, existând posibilitatea să susțină un discurs în cadrul întâlnirii.

Prima zi, 24 martie, include o sesiune de lucru organizată la Departamentul de Stat al SUA, unde Prima Doamnă a Statelor Unite va susține un discurs în fața participanților, care includ atât soții de lideri, cât și reprezentanți din domeniul tehnologiei.

În a doua zi, pe 25 martie, delegațiile sunt invitate la Casa Albă pentru o masă rotundă dedicată discuțiilor despre sprijinirea și dezvoltarea copiilor în era digitală.

Summitul este considerat o oportunitate diplomatică importantă pentru statele participante, punând accent pe cooperarea internațională în domeniul educației și pe modul în care tehnologia influențează generațiile tinere.