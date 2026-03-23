Daniela Ploia a fost găsită inconștientă pe stradă. Ar fi suferit un AVC

Interpreta de muzică populară Daniela Ploia a fost găsită inconștientă pe stradă și transportată la spital, existând suspiciunea unui accident vascular cerebral (AVC). Starea sa este stabilă, potrivit surselor medicale, citate de Impact în Gorj.

Interpreta de muzică populară Daniela Ploia a fost transportată de urgență la spital după ce a fost descoperită inconștientă pe stradă de către trecători. Incidentul s-a produs vineri, în timp ce artista se afla la plimbare cu animalul de companie.

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar echipajele medicale au intervenit la fața locului. Ulterior, artista a fost transferată la o unitate medicală din Timișoara pentru investigații și tratament de specialitate.

Primele informații indică suspiciunea unui accident vascular cerebral, însă până în acest moment nu a fost confirmat un diagnostic oficial. Cazul este monitorizat de cadrele medicale, care au efectuat investigațiile necesare pentru stabilirea cauzei episodului.

Evoluția stării de sănătate este urmărită atent, iar surse apropiate situației susțin că artista ar fi răspuns favorabil la îngrijirile primite în spital.

„A fost găsită leșinată, vineri, fiind adusă la spital. Acum, din fericire, starea ei este stabilă”, au declarat surse apropiate cazului.

Informațiile existente indică faptul că pacienta se află sub supraveghere medicală, iar evoluția sa este una stabilă în acest moment.

Cazul rămâne deschis din punct de vedere medical, până la stabilirea exactă a diagnosticului. Suspiciunea de AVC necesită analize suplimentare, iar medicii continuă monitorizarea evoluției clinice.

Daniela Ploia este o interpretă de muzică populară din România, cunoscută în special în zona folclorului contemporan și a spectacolelor de evenimente. Este o prezență constantă în presa mondenă, unde are apariții diverse, unele dificile sau controversate.