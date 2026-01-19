Împușcături într-o primărie din Cehia. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite

O femeie a fost ucisă și cel puțin alte patru persoane, printre care un polițist, au fost rănite luni în urma unui atac armat la primăria din localitatea Chřibská din Cehia, au anunțat autoritățile. Potrivit poliției cehe, incidentul s-a produs în dimineața zilei de luni, iar forțele de ordine au intervenit rapid, securizând clădirea.

„Conform informațiilor preliminare, bilanțul atacului este următorul: o persoană rănită mortal, trei persoane rănite și un ofițer de poliție rănit. Vom actualiza informațiile”, a transmis poliția, citată de CT24.

În urma atacului, serviciile de urgență au fost mobilizate imediat, a fost deschisă o linie de asistență pentru persoanele afectate, iar psihologi s-au deplasat la fața locului pentru a oferi suport victimelor și martorilor.

Ministrul ceh de Interne a anunțat că atacatorul a murit.

„Urmăresc îndeaproape informațiile despre împușcăturile de la primăria din Chřibská. Situația este gravă, dar, din câte am, nu mai există niciun pericol, atacatorul este mort. Am decis să mă duc la fața locului”, a scris oficialul pe X.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și motivele autorului, în timp ce măsurile de securitate în zonă au fost înăsprite.

