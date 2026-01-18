Ce trebuie să faci dacă are loc un atac nuclear

Într-o lume din ce în ce mai instabilă, auzim frecvent în ultima perioadă despre amenințarea cu atacuri nucleare. În acest context, specialiștii în protecție civilă recomandă câteva măsuri importante pentru a spori șansele de supraviețuire, informează Express.

Un specialist în pregătire pentru situații extreme explică ce măsuri pot face diferența în cazul unui atac nuclear, vorbind despre tehnici de protecție imediată, decontaminare și riscuri mai puțin cunoscute, precum utilizarea balsamului.

Într-un context internațional tensionat, în care amenințarea cu un Al Treilea Război Mondial este constant invocată, ideea unui conflict global fulgerător face să pară mai apropiată ca niciodată.

Chiar și așa, nu totul pare a fi fără speranță. Există oameni care se pregătesc sistematic pentru cele mai grave situații imaginabile, de la dezastre naturale până la atacuri nucleare. Iar un exemplu este Derrick, cunoscut pe TikTok sub numele de utilizator „Prepper Press”, care prezintă cele cinci etape-cheie pentru a crește șansele de supraviețuire în cazul unui atac nuclear.

Expertul a precizat că sfaturile sale se referă la explozii cu o putere cuprinsă între 300 și 800 de kilotone, valori caracteristice armelor nucleare moderne montate pe rachete balistice intercontinentale.

1. Pune-te la pământ și adăpostește-te: În cazul unei detonări nucleare, avertismentele sunt rare sau inexistente. Derrick recomandă reacția instantanee: „Așezați-vă cu fața în jos și picioarele îndreptate spre explozie, acoperindu-vă capul. Țineți gura deschisă pentru a preveni rănirea plămânilor din cauza valului de presiune și nu priviți niciodată spre blițul exploziei”.

2. Evită efectele undei de șoc: Distanța nu garantează siguranța. La o milă distanță de explozie, supraviețuirea este foarte dificilă din cauza distrugerilor imediate. La zece mile, radiațiile provocate de căderea particulelor radioactive pot fi letale după doar 10–30 de minute. Clădirile pot să se prăbușească, iar sticla se poate transforma în șrapnel, dar refugierea în interior sau subteran crește șansele de supraviețuire.

3. Intră rapid în interior: Chiar dacă zona pare neafectată, radiațiile pot continua să crească. Derrick spune: „Intrați imediat într-un subsol, la metrou sau într-un adăpost antiaerian. Dacă acestea nu sunt disponibile, intrați într-o clădire solidă și îndreptați-vă spre centrul acesteia”.

4. Adăpostește-te câteva zile: Supraviețuirea nu se termină odată cu adăpostirea. Derrick insistă asupra izolării complete timp de 24–72 de ore: „Stați departe de ferestre și uși. Sigilați intrările pentru a evita pătrunderea particulelor radioactive. Folosiți un radio pentru a urmări instrucțiunile autorităților.” Calmarea celor din jur și pregătirea alimentelor și apei sunt vitale.

5. Ieșirea în siguranță și decontaminarea: Dacă trebuie să ieșiți, protecția personală este obligatorie: mască sau cârpă pentru gură, ochelari, mănuși și acoperirea pielii expuse.

Mergi perpendicular pe direcția vântului pentru a evita radiațiile. La întoarcere, îndepărtați hainele contaminate, puneți-le într-o pungă și faceți un duș complet, evitând balsamul, care poate fixa particulele radioactive în păr.

Derrick mai subliniază că pregătirea, adăpostirea rapidă și menținerea calmului sunt esențiale pentru a face față unei catastrofe nucleare. Într-un scenariu inimaginabil, fiecare secundă contează, iar acțiunile corecte pot salva vieți.