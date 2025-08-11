International Umbrele atomice, fenomenul unic de la Hiroshima care bântuie prezentul







La 80 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima, umbrele „întipărite” ale victimelor pe ziduri și trotuare rămân mărturii sfâșietoare ale puterii distructive nucleare. Cum au apărut aceste „umbre atomice” și ce ne spun ele azi?

Pe 6 și 9 august 1945, orașele Hiroshima și Nagasaki au fost distruse de două bombe atomice lansate de Statele Unite. În urma acestor explozii, pe ziduri, trepte și trotuare au rămas urme ciudate – forme întunecate, contururi ale unor oameni sau obiecte, asemănătoare unor fantome întipărite în piatră. Acestea au devenit cunoscute sub numele de „umbre atomice”.

La fel ca mulajele corpurilor de la Pompei, umbrele nucleare par să surprindă ultimele clipe ale celor care s-au aflat prea aproape de punctul exploziei.

Bomba atomică funcționează pe baza fisiunii nucleare – un proces în care nucleul unui atom greu, precum uraniul 235 sau plutoniul 239, este scindat, eliberând o cantitate uriașă de energie.

Potrivit Fundației Patrimoniului Atomic, această reacție durează doar o milisecundă, dar în acest timp sunt divizați aproximativ un trilion de trilioane de atomi, explică Alex Wellerstein, profesor la Stevens Institute of Technology, citat de Live Science.

Această reacție nucleară generează:

lumină extrem de intensă,

căldură de peste 5.500°C ,

radiații gamma, care sunt extrem de penetrante și letale.

În momentul detonării, lumina și căldura s-au propagat radial din punctul de explozie. Obiectele solide sau oamenii aflați în calea undei termice au protejat parțial suprafețele din spatele lor.

„Obiectele și oamenii din calea exploziei au acționat ca un scut împotriva luminii și căldurii, protejând suprafețele din spate,” a explicat dr. Michael Hartshorne, profesor emerit de radiologie.

Zonele „umbrite” au rămas nedezcolorate, păstrând culoarea originală a betonului sau pietrei, în timp ce restul suprafeței a fost arsă, decolorată sau albăstrită de intensitatea radiației termice.

Majoritatea umbrelor au fost șterse rapid de undele de șoc și de căldura intensă care a urmat. Totuși, câteva au fost conservate și pot fi văzute astăzi la Muzeul Memorial al Păcii din Hiroshima.

Aceste urme nu sunt doar simple forme întunecate. Ele sunt documente vizuale ale catastrofei atomice – dovezi mute ale prezenței umane în momentul exploziei.

6 august 1945 – bomba „Little Boy”, bazată pe uraniu 235, a fost detonată la 580 de metri deasupra orașului Hiroshima . Putere: echivalentul a 16.000 de tone de TNT . A distrus 13 km² din oraș. Aproximativ 25% din populația orașului a murit instant.

9 august 1945 – bomba „Fat Man”, cu plutoniu 239, a lovit Nagasaki . Putere: 21.000 de tone de TNT . A provocat distrugeri masive și pierderi umane la scară similară.



Ambele orașe au fost deliberat cruțate anterior de bombardamente, tocmai pentru a permite o observare mai clară a efectelor celor două bombe atomice.

Pe 6 august 2025, se împlinesc 80 de ani de la atacul nuclear asupra Hiroshimei. Aniversarea aduce cu sine un val de reflecție globală asupra amenințării armelor nucleare.

La Hiroshima Peace Memorial Museum, umbrele păstrate ale victimelor rămân simboluri ale suferinței umane și ale fragilității păcii. Supraviețuitorii, cunoscuți sub numele de hibakusha, își spun în continuare poveștile.