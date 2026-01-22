Român, acuzat de crimă în Marea Britanie. Și-ar fi ucis clientul pentru bani

Un român în vârstă de 29 de ani, stabilit în estul Londrei, este judecat în Marea Britanie pentru crimă și jaf, fiind acuzat că și-ar fi ucis un client care îl datorează bani. Procesul lui Dorin Ciorbă, cetățean român și moldovean, a început la Maidstone Crown Court, unde procurorii au expus circumstanțele cazului, potrivit uk.news.yahoo.

Victima, Osaretin Oronsaye, în vârstă de 62 de ani, angajase anterior inculpatul pentru lucrări de întreținere în apartamentul său din Dartford. Relația profesională dintre cei doi s-a tensionat după ce Oronsaye a afirmat că a plătit de două ori pentru aceleași servicii.

Cu o zi înainte de deces, bărbatul a depus o cerere la instanța pentru recuperarea unei datorii de 2.158 de lire sterline. Potrivit procurorilor, Ciorbă ar fi fost informat oficial prin e-mail despre acest demers.

Procurorii susțin că, pe 5 iulie 2025, Dorin Ciorbă s-ar fi deplasat la locuința victimei. Înregistrările camerelor de supraveghere îl surprind intrând în bloc și părăsind clădirea aproximativ 30 de minute mai târziu.

În acest interval, Oronsaye ar fi fost ucis printr-o combinație de înjunghiere la nivelul gâtului, strangulare manuală și cu coliere din plastic, precum și prin lovirea capului cu un obiect dur, posibil un radiator electric.

Soția victimei l-a găsit într-o baie, într-o baltă de sânge, cu colierele încă în jurul gâtului. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului.

Procurorii afirmă că inculpatul ar fi plecat de la locul crimei cu obiecte personale ale victimei – portofel, chei și telefon – și ar fi folosit ulterior cardurile bancare ale acestuia. În zilele care au urmat, Ciorbă ar fi căutat online informații despre „crima din Dartford”, pentru a verifica dacă fapta fusese descoperită.

În timpul unei percheziții la domiciliul inculpatului, anchetatorii au găsit documente legate de procesul civil, coliere din plastic, carduri bancare ale victimei și o cagulă care conținea ADN-ul acesteia.

Dorin Ciorbă neagă că ar fi comis crima sau jaful. Apărarea susține că acesta a mers la locuința victimei pentru a finaliza o lucrare de zugrăvire. Potrivit acestei versiuni, Oronsaye ar fi încercat să-i facă o propunere de natură sexuală pentru a rezolva problema datoriei, iar accidentul s-ar fi produs atunci când bărbatul s-ar fi împiedicat și lovit la cap, fără intenție criminală.

Procesul continuă, iar instanța urmează să analizeze probele, inclusiv înregistrările video și dovezile ADN, pentru a stabili exact modul în care s-au petrecut faptele.