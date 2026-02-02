Adolescenți amenințați cu cuțitul în fața unui internat din Zalău. Trecătorii au sunat la 112

Un tânăr din Zalău a creat panică în fața internatului unde locuiau el și colegii săi, după ce a scos un cuțit și i-a amenințat. Trecătorii care au observat scena au sunat imediat la 112, iar un echipaj de jandarmi a intervenit rapid. Agresorul a fost imobilizat, iar ulterior a fost condus la secția de Poliție, potrivit Digi24.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 20.00, când patru adolescenți, cu vârste între 16 și 18 ani, se aflau în fața internatului.

Unul dintre ei a scos un cuțit și a amenințat ceilalți trei. Persoana care a asistat la scenă a sunat imediat la 112, iar jandarmii sosiți la fața locului au reușit să-l imobilizeze pe agresor.

Cei patru tineri au fost duși la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele măsuri legale împotriva adolescentului agresiv.

O elevă și-a amenințat colegul cu un cuțit

La finalul anului trecut, o elevă de 18 ani a fost reținută de polițiștii din Gorj după ce a amenințat cu un cuțit un coleg în vârstă de 15 ani. Incidentul s-a petrecut pe holul liceului unde învață cei doi. Băiatul a refuzat să fie emis un ordin de protecție provizoriu.

„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Băleşti, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător un alt elev care îşi urmează cursurile la aceeaşi unitate de învăţământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei”, anunțau poliţiştii.