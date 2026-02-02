Adolescenți amenințați cu cuțitul în fața unui internat din Zalău. Trecătorii au sunat la 112
- Mădălina Sfrijan
- 2 februarie 2026, 10:24
Un tânăr din Zalău a creat panică în fața internatului unde locuiau el și colegii săi, după ce a scos un cuțit și i-a amenințat. Trecătorii care au observat scena au sunat imediat la 112, iar un echipaj de jandarmi a intervenit rapid. Agresorul a fost imobilizat, iar ulterior a fost condus la secția de Poliție, potrivit Digi24.
Adolescenți amenințați cu cuțitul în plină stradă
Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 20.00, când patru adolescenți, cu vârste între 16 și 18 ani, se aflau în fața internatului.
Unul dintre ei a scos un cuțit și a amenințat ceilalți trei. Persoana care a asistat la scenă a sunat imediat la 112, iar jandarmii sosiți la fața locului au reușit să-l imobilizeze pe agresor.
Vor da explicații legate de incident
Cei patru tineri au fost duși la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele măsuri legale împotriva adolescentului agresiv.
O elevă și-a amenințat colegul cu un cuțit
La finalul anului trecut, o elevă de 18 ani a fost reținută de polițiștii din Gorj după ce a amenințat cu un cuțit un coleg în vârstă de 15 ani. Incidentul s-a petrecut pe holul liceului unde învață cei doi. Băiatul a refuzat să fie emis un ordin de protecție provizoriu.
„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Băleşti, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător un alt elev care îşi urmează cursurile la aceeaşi unitate de învăţământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei”, anunțau poliţiştii.
