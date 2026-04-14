Grupuri de adolescenți sfidează restricțiile din capitala SUA. Adunările tinerilor la ore târzii, un fenomen periculos care a luat amploare

Zeci de adolescenți s-au adunat în weekend în cartierul Navy Yard din Washington, D.C., în ciuda restricțiilor de circulație pentru minori impuse de poliție pe timpul serii. Episodul face parte dintr-un tipar tot mai vizibil în capitala SUA, unde adunările de tineri au loc frecvent la ore târzii și ridică probleme pentru autorități, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană (MPD), a

Autoritățile au instituit, de vineri până duminică, o zonă temporară de restricție în cartierulNavy Yard, una dintre cele mai circulate zone de promenadă din Washington, D.C.. Măsura a fost luată în contextul unor episoade similare raportate anterior și a vizat limitarea prezenței minorilor în anumite intervale orare. Concret, restricția stabilea că persoanele sub 18 ani nu se pot aduna în grupuri de nouă sau mai multe persoane între orele 20:00 și 23:00, cu excepția unor situații prevăzute de autorități. În paralel, poliția a menținut o prezență sporită atât în Navy Yard, cât și în alte zone unde au mai fost semnalate astfel de adunări, în încercarea de a preveni incidentele. Cu toate acestea, în weekend, numeroși adolescenți s-au strâns în intersecții aglomerate și în zona de pe malul apei, ignorând restricțiile impuse. Situația reflectă dificultatea autorităților de a controla aceste mobilizări, care apar frecvent și sunt, de multe ori, organizate sau amplificate prin intermediul rețelelor sociale.

Reprezentanții poliției au mai transmis că, deși sâmbătă seara unele grupuri de adolescenți au avut un comportament zgomotos, acestea s-au dispersat fără incidente majore. În perimetrul vizat de restricții nu au fost raportate infracțiuni și nu au fost efectuate arestări în legătură directă cu aceste adunări.

Cu toate acestea, duminică seara au fost înregistrate șase încălcări ale restricției pentru minori în Navy Yard. În paralel, Washington Metropolitan Area Transit Police a efectuat patru arestări la stația de metrou Waterfront, situată în apropiere, dar în afara zonei unde se aplicau măsurile, fără ca autoritățile să ofere imediat detalii despre aceste intervenții.

Imaginile din timpul adunării au fost făcute publice de activista Elissa De Souza, care susține că astfel de episoade au devenit tot mai frecvente în cartierul Navy Yard. Aceasta atrage atenția că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre un tipar care se repetă constant. „Ceea ce ar fi trebuit să fie o seară minunată în Navy Yard s-a transformat într-o situație pe care o vedem mult prea des. Nu este un caz izolat – este un tipar care se repetă, iar incidentele au loc din ce în ce mai târziu în noapte. Locuitorii și vizitatorii ar trebui să se poată bucura de o zi frumoasă, să susțină noile afaceri și să ia masa în liniște, fără să-și facă griji pentru siguranță sau pentru eventualele probleme”, a transmis aceasta într-o postare pe X. La rândul său, șeful interimar al poliției, Jeffrey W. Carroll, a declarat că instituția „se angajează să facă tot posibilul pentru a asigura siguranța rezidenților și vizitatorilor din D.C.” și a subliniat că autoritățile sprijină, în același timp, existența unor spații sigure în care tinerii să se poată întâlni. În acest context, la nivelul întregului oraș rămâne în vigoare o restricție generală pentru minori între orele 23:00 și 06:00, iar poliția le solicită părinților și tutorilor să monitorizeze activitățile copiilor, în special pe durata vacanței de primăvară. What should’ve been a great night out in Navy Yard turned into something we’re seeing far too often. Sitting at dinner at Takumi (one of the newest additions to the neighborhood) this was the view: chaos spilling into the streets, fights breaking out, and large groups of teens… pic.twitter.com/QZnFuSQ1z8 — Elissa De Souza (@ElissaDeSouza) April 12, 2026

Autoritățile americane atrag atenția că astfel de adunări, descrise drept „preluări de control” ale spațiilor publice de către grupuri de adolescenți, au fost semnalate în mai multe zone din Washington, D.C.. Fenomenul este, de regulă, alimentat de mobilizări rapide în mediul online, unde întâlnirile sunt promovate și distribuite în rândul tinerilor într-un timp foarte scurt.

Aceste episoade implică, în general, grupuri numeroase și comportamente perturbatoare, iar frecvența lor în creștere ridică semne de întrebare cu privire la eficiența măsurilor actuale luate de autorități. În același timp, gestionarea acestor situații rămâne o provocare, în condițiile în care intervențiile trebuie să prevină escaladarea fără a genera incidente mai grave.