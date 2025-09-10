Social Un bărbat a agresat și amenințat două persoane cu un cuțit și un topor, la Apahida







Un incident violent pe o stradă din localitatea Apahida, județul Cluj. Un bărbat a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a agresat și amenințat două persoane cu un cuțit și un topor, potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Potrivit autorităților, acesta avea asupra sa un cuțit și un topor în momentul în care a agresat fizic o persoană, lovind-o cu piciorul în zona abdomenului, și a adresat amenințări unei alte persoane aflate în apropiere. Intervenția forțelor de ordine a dus la reținerea individului, iar în urma prezentării în fața magistraților, s-a dispus măsura arestării preventive.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au deschis o anchetă penală ce vizează un bărbat acuzat de comiterea mai multor fapte cu caracter violent. Potrivit informațiilor transmise miercuri de instituție, acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„A lovit persoana vătămată cu piciorul în zona abdomenului şi apoi a ameninţat- o cu acte de violenţă, după care a ameninţat o altă persoană vătămată cu acte de violenţă, persoanele vătămate şi martorii prezenţi fiind speriaţi de acţiunile inculpatului, tulburându-se astfel ordinea şi liniştea publică”, potrivit procurorilor.

Faptele s-ar fi petrecut în noaptea de 4 spre 5 septembrie 2025, în jurul orei 00:00, pe strada Someș din localitatea Apahida. Conform datelor din anchetă, suspectul ar fi fost înarmat cu un cuțit și un topor, iar în acel context ar fi lovit o persoană în zona abdomenului. Ulterior, aceeași persoană, precum și o alta, ar fi fost amenințate cu acte de violență.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că acesta, în noaptea dintre 04-05.09.2025, în jurul orei 00:00, având asupra sa un cuţit şi un topor, în timp ce se afla pe strada Someş din localitatea Apahida, mai arată procurorii.

Agresorul a fost adus în fața magistraților de la Judecătoria Cluj-Napoca, care au dispus măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica toate detaliile legate de modul în care s-au desfășurat evenimentele, potrivit celor relatate de someseanul.ro.