Social Tânără din Baia Mare, răpită de pe stradă și sechestrată în Craiova







Un caz șocant a avut loc la începutul lunii septembrie și a zguduit comunitatea din Baia Mare. O tânără de 25 de ani a fost răpită de pe stradă și dusă cu forța în Craiova, unde a fost sechestrată într-un apartament de către doi bărbați din județul Dolj.

Potrivit surselor judiciare citate de News.ro, cei doi bărbați, de 25 și 35 de ani, din comuna Cerăt, ar fi cunoscut-o pe tânără pe internet și au atras-o într-o capcană. După ce au stabilit mai multe discuții online, planul lor s-a transformat într-o tentativă de exploatare sexuală.

Pe 4 septembrie, fata a fost abordată de cei doi pe o stradă din Baia Mare și, potrivit declarațiilor sale, a fost forțată să urce într-o mașină. Aceștia au condus-o peste 400 de kilometri, până în Craiova, unde au dus-o într-un apartament pe care îl foloseau pentru a o ține captivă.

În timpul sechestrului, tânăra a reușit să își sune mama în secret și să îi povestească ce s-a întâmplat. Femeia a alertat imediat autoritatea prin apel la 112, iar polițiștii au început să o caute.

Polițiștii din Dolj s-au mobilizat rapid și au descins la apartamentul indicat. Acolo au găsit-o pe tânără, vizibil speriată, alături de cei doi bărbați care o țineau captivă.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, ocazie cu care, în interiorul imobilului, au fost identificați o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare, și doi bărbați de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața unui judecător cu propunere de arest preventiv.

Cei doi bărbați sunt acuzați de lipsire de libertate în mod ilegal, infracțiune prevăzută de Codul Penal și pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Surse din anchetă spun că procurorii analizează inclusiv ipoteza de trafic de persoane, având în vedere suspiciunea că intenția bărbaților era să o exploateze sexual pe tânără. Dacă acuzația se confirmă, pedepsele pot fi și mai severe, ajungând până la 12 ani de închisoare.

Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru a stabili dacă femeia a fost singura victimă sau dacă cei doi au mai încercat să atragă și alte tinere în aceeași capcană.

Surse apropiate anchetei spun că telefoanele și dispozitivele electronice ale suspecților au fost ridicate pentru a fi analizate, deoarece există indicii că au abordat mai multe tinere online în ultimele luni.

Autoritățile atrag atenția asupra pericolelor întâlnirilor aranjate pe internet. Specialiștii în securitate recomandă: