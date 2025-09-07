Justitie Tânără răpită, la Craiova, pentru a fi făcută prostituată







O femeie în vârstă de 25 de ani, originară din Baia Mare, a fost răpită şi ţinută în captivitate într-un apartament din Craiova, pentru a fi folosită la prostituţie, potrivit IPJ Dolj.

Tânăra femeie a reuşit totuși să îşi sune mama, care i-a alertat pe polițiști sunând la 112. În ruma apelului, doi bărbaţi, locuitori ai comunei Cerăt din judeţul Dolj, au fost reţinuţi de autorități.

Este vorba despre polițiștii Secţiei 3 Poliţie Craiova, care i-au reţinut, noaptea trecută, pentru 24 de ore, pe doi bărbați, de 25 și, respectiv, 35 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

Aceștia au declarat că au fost sesizați, pe 6 septembrie, prin apel de urgenţă la numărul 112, de o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul că fiica sa este ținută cu forța într-un apartament din Craiova.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, ocazie cu care, în interiorul imobilului au fost identificați o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare și doi bărbați de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt.

Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie a.c. ar fi fost luată împotriva voinței sale din municipiul Baia Mare de cei doi bărbați, transportând-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ținută fără a putea părăsi imobilul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj.

„În urma audierilor efectuate şi a probatoriului administrat, polițiștii i-au reținut pe cei doi, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, fiind introduși în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul acestei zile, persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive”, au adăugat polițiștii.