Social Un bolnav de schizofrenie, care și-a ucis tatăl, externat din Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, pe străzi







Acesta e tabloul fidel al sistemului de asistență socială și de sănătate din România. Bolnavii care nu mai au pe nimeni ajung în grija unui bihorean, trimiși de spitale. De 20 de ani, bihoreanul Viorel Pașca adăposteşte la Dumbrava oameni ai străzii sau bolnavi abandonați de propriile rude.Ambulanțele vin cu bolnavii externați din spitale și îi lasă în fața așezământului.

Recent ministrul Muncii, Florin Manole, ordona anchete la Agențiile de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) din Bihor și Mehedinți după ce opt bolnavi pshihici grav au ajuns la Dumbrava. Apoi autoritățile nu au vrut să le întocmească dosare pentru a intra în legalitate . Și nici nu au vrut să-i primească înapoi. Astfel, bolnavii pshihic au fost abandonați efectiv de Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți. În așezământul lui Viorel Pașca sunt îngrijiți 450 de bolnavi acum.

Recent, Viorel Pașca a poveștit despre cazul unui bărbat, schizofrenic, care în urmă cu 20 de ani și-a omorât tatăl. Dumbrava a fost singurul loc care l-a primit. Bărbatul din Hida, Sălaj, are acum 50 de ani. În urmă cu 20 de ani i-a tăiat gâtul tatălui său cu toporul din curte. Fiind bolnav psihic a fost internat și închis la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei.

"În urmă cu două luni a fost eliberat. Și dus cu ambulanța în satul său.Uunde nu mai avea pe nimeni. Unchiul îi vânduse casa în care acesta locuise împreună cu părinții până la comiterea faptei.Văzând că nu mai are casă a început să facă crize.Vecinii infricosați au sunat imediat la poliție. Bărbatul a fost transportat apoi la spitalul de Psihiatrie Zalău.De acolo m-au sunat, poate de vreo zece ori să îl primim la Dumbrava, deoarece conform legislației în vigoare nu mai pot să-l țină internat", a povestit Viorel Pașca. După experiența neplăcută cu cei opt bolnavi din Mehedinți, bihoreanul a fost rezervat în a-l primi pe sălăjean.

"Am cerut să-i scrie domnului ministru Manole. Pentru a le sugera ce să facă. Răspunsul a venit așa cum ne așteptam. A spus că nu e treaba ministerului domniei sale. Să se adreseze DGASPC Sălaj.Cei de acolo au răspuns și ei că nu e de competența lor. Și oricum nu au locuri unde să-l interneze, trimițându-i la Primaria localității unde avea bolnavul casă în urmă cu douăzeci de ani. Primarul a răspuns, la rândul lui, că nu are nici banii și nici locația necesară pentru a-i asigura bolnavului condiții necesare vieții de zi cu zi.Până la urmă, având în vedere refuzul statului român de a primi acest om, am acceptat să fie trimis la Dumbrava, iar în urmă cu câteva minute a fost " debarcat" în fața casei noastre", a spus Viorel Pașca.

Bihoreanul e conștient de pericolul care îl reprezintă noul locatar de la Dumbrava. "Având în vedere că este schizofrenic și implicit imprevizibil, oricând acesta poate recidiva. Fiind un real pericol pentru cei din jur.Solicit cu aceasta ocazie intervenția celor doi miniștri (ministrul Muncii și ministrul Sănătășii n.r) să găsească soluții optime pentru acest bolnav. Pentru că așa cum au știut să denigreze activitatea de la Dumbrava, trebuie să ofere și soluții pentru problemele cu care se confruntă bolnavii de aici", e mesajul lui Viorel Pașca.

Și primarul de Hida, Dumitru Petruș, consideră că e nevoie de o soluție la nivel național în astfel de cazuri. E concluzia la care a ajuns după ce încercând să-l interneze pe sălăjean în centre din Arad și timișoara a fost refuzat.

Ministrul Muncii a fost scandalizat după ce bolnavii din Mehedinți au fost surprinși abandonați în fața sediului DSASPC. Părea că doar atunci a auzit de faptul că în Bihor, un privat face ceea ce ar trebui să facă statul. Viorel Pașca primește zeci de solicitări pe săptămână din partea spitalelor să ia bolnavii sub acoperișul său. ȚPrin ceea ce facem la Dumbrava nu vrem decât să răspundem unei nevoi. O nevoie cu care se confruntă societatea în care trăim. Când această nevoie nu va mai exista, cu siguranță nu vom mai face acest lucru", transmite Viorel Pașca. El a postat și o astfelde solicitare venită de la un spital din arad.

"Unii ne spun că statul are pârghiile si soluțiile necesare pentru a soluționa nevoile de care vorbeam.Vă prezint mai una din zecile de solicitări pe care le-am primit în această săptămână și aștept sugestii din partea oricui. Ce ar trebui făcut în această situație?", se întreabă retoric bihoreanul.