Sepsi OSK a remizat pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 1-1, cu un gol în prelungiri

Sepsi OSK și FC Voluntari au încheiat la egalitate, scor 1-1, miercuri, la Sfântu Gheorghe, în a doua partidă din etapa a patra a play-off-ului Ligii 2, rundă intermediară. Ambele goluri au fost marcate spre finalul meciului.

Dimitri Oberlin a deschis scorul pentru Sepsi în minutul 79, iar gazdele păreau aproape de victorie. FC Voluntari a egalat însă în minutul 90+3, când Florian Haită a transformat un penalty, și a obținut un punct la Sfântu Gheorghe.

Sepsi OSK are 54 de puncte și se află la cinci puncte de liderul Corvinul Hunedoara, care are 59 de puncte. FC Voluntari ocupă locul 3, cu 49 de puncte.

În etapa a cincea, ultima din turul play-off-ului Ligii 2, Sepsi OSK va juca în deplasare cu FC Bihor Oradea, sâmbătă, de la ora 12:00, iar FC Voluntari va evolua pe teren propriu, duminică, de la ora 11:00, împotriva Stelei.

Steaua s-a impus pe teren propriu în fața echipei FC Bihor, scor 3-1, în meciul din etapa a patra a play-off-ului Ligii 2. Partida a început cu golul marcat de FC Bihor în minutul 3, când Tescan a deschis scorul.

Steaua a egalat în minutul 17, prin Chipirliu, iar în minutul 21 a trecut în avantaj după reușita lui Ruben Lopez. Înainte de pauză, Popescu a mai înscris pentru Steaua, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. În repriza a doua, gazdele au controlat jocul și au stabilit scorul final în minutul 68, când Lascu a marcat.

Corvinul Hunedoara a câștigat pe teren propriu, scor 2-0, în fața echipei Chindia Târgoviște, în meciul de mați din etapa a patra a play-off-ului Ligii a 2-a.

Corvinul a deschis scorul în minutul 38, după un autogol al lui Robert Necșulescu. Trei minute mai târziu, Uche Goodlad a majorat diferența la 2-0, cu un șut plasat. Chindia a avut o șansă importantă în minutul 60, însă Mboumbouni a trimis cu capul peste poartă.