Sepsi a câștigat partida cu Steaua și și-a consolidat locul 2 în play-off-ul Ligii a II-a

Sepsi OSK s-a impus cu 2-0 în fața Stelei, în etapa a treia din play-off-ul Ligii a II-a. Echipa din Sfântu Gheorghe și-a consolidat, astfel, locul 2, în timp ce lider rămâne Corvinul.

După o primă repriză echilibrată, în care ambele echipe au alternat perioadele de control și și-au creat ocazii, gazdele au făcut diferența imediat după pauză. Moses Mawa a deschis scorul în minutul 46, iar Carl Davordzie a stabilit rezultatul final în minutul 80.

În etapa următoare, Sepsi, care are ca obiectiv promovarea în Superliga, va întâlni, pe teren propriu, pe FC Voluntari, locul 3. Cele două echipe sunt despărțite de cinci puncte în clasament.

Succesul obținut la Sfântu Gheorghe o menține pe Sepsi pe locul 2 în clasament, cu un total de 53 de puncte. De cealaltă parte, Steaua rămâne pe locul patru, cu 42 de puncte acumulate după trei runde din play-off.

Pe prima poziție se menține Corvinul Hunedoara, care are 56 de puncte.

Partida a adus și un moment important pentru Steaua, echipă care nu are drept de promovare în Superliga. Mijlocașul Ștefan Rotaru, în vârstă de 17 ani, a fost titular pentru prima dată și a evoluat pe întreaga durată a meciului.

Jucătorul bifase anterior apariții scurte în meciurile cu CS Afumați, Poli Iași, Corvinul și Chindia, însă duelul de la Sfântu Gheorghe a reprezentat primul său meci complet la nivelul Ligii a II-a.

În etapa viitoare, Steaua va evolua pe teren propriu împotriva formației FC Bihor. Partida este programată miercuri, 15 aprilie, de la ora 19:00, pe Stadionul Steaua.