Rezultatele partidelor de vineri din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Ilie Poenaru, demis de la Chindia

Sport

Comentează știrea
Rezultatele partidelor de vineri din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Ilie Poenaru, demis de la ChindiaLiga 2. Sursa foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

FC Voluntari a învins Corvinul, iar FC Bihor a câștigat la Târgoviște. Toate rezultatele înregistrate vineri, în etapa a 3-a din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2.

Corvinul, învinsă de FC Voluntari, în Liga 2, în etapa a 3-a

Etapa a treia din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor a programat vineri două partide, în care s-au consemnat rezultate importante în lupta pentru promovare.

FC Voluntari s-a impus cu 1-0 în fața Corvinului Hunedoara, într-un meci echilibrat, între două echipe de valori apropiate. Succesul le permite ilfovenilor să rămână în cursa pentru primele două locuri.

În cealaltă confruntare a zilei, FC Bihor a obținut o victorie clară în deplasare, scor 3-1, pe terenul celor de la Chindia Târgoviște. Echipa oaspete a controlat jocul și a reușit să plece cu toate punctele.

Runda din play-off continuă sâmbătă, când este programată partida dintre Sepsi OSK și Steaua București, care va începe de la ora 12:30.

CSA Steaua. Sursa foto: facebook / Steaua București

Ce rezultate s-au înregistrat în play-out, în Liga 2, etapa a 3-a

În play-out, etapa a treia a oferit mai multe partide echilibrate, atât în Grupa A, cât și în Grupa B.

În Grupa A, CSM Slatina și Ceahlăul Piatra Neamț au terminat la egalitate, scor 1-1. CS Dinamo a câștigat cu 2-0 în deplasare la Gloria Bistrița, în timp ce ASA Târgu Mureș s-a impus cu 1-0 pe terenul Politehnicii Iași. Metalul Buzău a obținut o victorie la limită, 1-0, în fața formației AFC Câmpulung-Muscel.

În Grupa B, CSC Dumbrăvița și CSC Șelimbăr au încheiat fără goluri, 0-0. Concordia Chiajna și CS Tunari au remizat, scor 1-1, rezultat consemnat și în partida dintre CS Afumați și CSM Reșița. Olimpia Satu Mare a reușit una dintre victoriile zilei, 3-1 în deplasare la FC Bacău.

Ilie Poenaru, demis de la Chindia Târgoviște după eșecul cu FC Bihor, scor 1-3

Ilie Poenaru a fost demis de la Chindia Târgoviște imediat după înfrângerea suferită de echipa sa în fața celor de la FC Bihor, scor 1-3. Partida s-a disputat pe stadionul „Eugen Popescu”, din Târgoviște.

Mulțumim, Ilie Poenaru! Chindia Târgoviște anunță încetarea de comun acord a raporturilor contractuale cu antrenorul Ilie Poenaru. Numit înaintea acestui sezon, Poenaru a pregătit echipa noastră în 26 de meciuri, cu un bilanț de 13 victorii, 3 egaluri și 10 înfrângeri. Cu el antrenor, Chindia a obținut calificarea în play-off-ul ligii secunde. Îi mulțumim pentru toată munca depusă la Târgoviște și îi urăm succes în proiectele viitoare. Interimatul la Chindia va fi asigurat de Nicu Croitoru și de Cristian Toncheff”, a anunțat clubul Chindia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale