S-a încheiat sezonul regular din Liga 2. Steaua va juca în play-off, deși nu are drept de promovare
- Răzvan Scarlat
- 16 martie 2026, 20:17
Corvinul Hunedoara a terminat sezonul regular din Liga 2 fără înfrângere, cu 16 victorii și 5 egaluri. Care sunt celelalte echipe calificate în play-off.
Sezonul regular al Ligii 2 s-a încheiat în weekend, iar Corvinul Hunedoara a reușit să încheie faza fără nicio înfrângere. Echipa a acumulat 53 de puncte după 16 victorii și 5 egaluri în cele 21 de runde disputate.
Hunedorenii intră astfel în play-off cu un avans de 9 puncte față de locul doi, ocupat de Sepsi OSK, și cu 14 puncte mai mult decât celelalte patru echipe care vor lupta pentru un loc de baraj.
Pe lângă Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK, în play-off vor mai evolua FC Voluntari, Chindia Târgoviște, FC Bihor și Steaua București. Componența play-off-ului, prezentată de FRF: Corvinul Hunedoara – 53 puncte, Sepsi OSK – 44 puncte, FC Voluntari – 39 puncte, Chindia Târgoviște – 39 puncte, FC Bihor – 39 puncte și Steaua București – 39 puncte.
De precizat că Steaua București nu are drept de promovare în SuperLiga din cauza statutului juridic, deci, în play-off, va juca doar pentru glorie și palmares.
Cum arată play-out-ul
Echipele care nu s-au calificat în play-off vor juca în play-out și sunt împărțite în două grupe.
Grupa A: ASA Tg. Mureș cu 37 de puncte, urmată de Metalul Buzău – 32 puncte, Politehnica Iași – 31 puncte, Gloria Bistrița – 26 puncte, CSM Slatina – 26 puncte, Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte, CS Dinamo – 16 puncte și AFC Câmpulung-Muscel – 10 puncte.
Grupa B: CSM Reșița și FC Bacău, ambele cu 33 de puncte, urmate de CS Afumați – 30 puncte, Concordia Chiajna – 27 puncte, CSC Dumbrăvița – 25 puncte, CSC Șelimbăr – 20 puncte, CS Tunari – 16 puncte și Olimpia Satu Mare – 14 puncte.
Ce urmează pentru echipele din Liga 2
Cu un parcurs impecabil în sezonul regular, Corvinul Hunedoara pleacă în play-off ca favorită, având șanse reale să își mențină seria pozitivă.
Următoarele patru echipe se vor lupta pentru promovare, iar play-out-ul va decide echipele care vor retrograda sau vor intra în baraj.
