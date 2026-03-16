Sport

S-a încheiat sezonul regular din Liga 2. Steaua va juca în play-off, deși nu are drept de promovare

Comentează știrea
CSA Steaua. Sursa foto: facebook / Steaua București
Din cuprinsul articolului

Corvinul Hunedoara a terminat sezonul regular din Liga 2 fără înfrângere, cu 16 victorii și 5 egaluri. Care sunt celelalte echipe calificate în play-off.

Corvinul Hunedoara termină neînvinsă sezonul regular din Liga 2

Sezonul regular al Ligii 2 s-a încheiat în weekend, iar Corvinul Hunedoara a reușit să încheie faza fără nicio înfrângere. Echipa a acumulat 53 de puncte după 16 victorii și 5 egaluri în cele 21 de runde disputate.

Hunedorenii intră astfel în play-off cu un avans de 9 puncte față de locul doi, ocupat de Sepsi OSK, și cu 14 puncte mai mult decât celelalte patru echipe care vor lupta pentru un loc de baraj.

S-a încheiat sezonul regular din Liga 2. Play-off-ul este complet

Pe lângă Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK, în play-off vor mai evolua FC Voluntari, Chindia Târgoviște, FC Bihor și Steaua București. Componența play-off-ului, prezentată de FRF: Corvinul Hunedoara – 53 puncte, Sepsi OSK – 44 puncte, FC Voluntari – 39 puncte, Chindia Târgoviște – 39 puncte, FC Bihor – 39 puncte și Steaua București – 39 puncte.

De precizat că Steaua București nu are drept de promovare în SuperLiga din cauza statutului juridic, deci, în play-off, va juca doar pentru glorie și palmares.

Corvinul Hunedoara

Corvinul Hunedoara. Sursa foto: captură video

Cum arată play-out-ul

Echipele care nu s-au calificat în play-off vor juca în play-out și sunt împărțite în două grupe.

Grupa A: ASA Tg. Mureș cu 37 de puncte, urmată de Metalul Buzău – 32 puncte, Politehnica Iași – 31 puncte, Gloria Bistrița – 26 puncte, CSM Slatina – 26 puncte, Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte, CS Dinamo – 16 puncte și AFC Câmpulung-Muscel – 10 puncte.

Grupa B: CSM Reșița și FC Bacău, ambele cu 33 de puncte, urmate de CS Afumați – 30 puncte, Concordia Chiajna – 27 puncte, CSC Dumbrăvița – 25 puncte, CSC Șelimbăr – 20 puncte, CS Tunari – 16 puncte și Olimpia Satu Mare – 14 puncte.

Ce urmează pentru echipele din Liga 2

Cu un parcurs impecabil în sezonul regular, Corvinul Hunedoara pleacă în play-off ca favorită, având șanse reale să își mențină seria pozitivă.

Următoarele patru echipe se vor lupta pentru promovare, iar play-out-ul va decide echipele care vor retrograda sau vor intra în baraj.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale