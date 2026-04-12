Echipa Bayern München și-a doborât propriul recordul din Bundesliga stabilit în urmă cu peste 50 de ani

Bayern München a doborât, sâmbătă, un record stabilit în 1971, după ce a ajuns la 105 goluri marcate într-un sezon de Bundesliga. Echipa s-a impus cu 5-0 pe terenul lui St. Pauli, rezultat care o apropie de câștigarea titlului, după ce Borussia Dortmund a pierdut pe propriul teren, scor 0-1, în fața lui Bayer Leverkusen.

Pe terenul lui St. Pauli, la Hamburg, Jamal Musiala a deschis scorul pentru Bayern München în minutul 9. Golul care a dus echipa peste recordul istoric a fost marcat la începutul reprizei secunde de Leon Goretzka. Olise, Jackson și Guerreiro au înscris, de asemenea, stabilind scorul final și ducând totalul la 105 goluri în acest sezon. Totuși, mai sunt cinci etape de disputat.

Borussia Dortmund a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, în fața lui Bayer Leverkusen și a ajuns la 12 puncte în spatele Bayernului. Diferența este greu de recuperat, având în vedere că mai sunt doar cinci etape de jucat. Echipa antrenată de Vincent Kompany se apropie astfel de câștigarea titlului în Bundesliga.

Recordul anterior îi aparținea tot lui Bayern München, cu 101 goluri marcate în sezonul 1971-72, dintre care 40 au fost înscrise de Gerd Müller. Acest record s-a menținut timp de 54 de ani, potrivit ANSA.

„În fotbal, este vorba despre titluri, recordurile sunt secundare. Dar faptul că această echipă a depășit acum pragul nostru de 101 goluri după atâtea decenii spune multe. Am fost încântat că un tânăr precum Lennart Karl a marcat al 100-lea gol săptămâna trecută - arată că FC Bayern este bine pregătită pentru viitor, la fel și Jamal Musiala , care a meritat din plin al 101-lea gol după o lungă accidentare”, a spus președintele onorific al lui Bayern Munchen, Uli Hoeness.

Uli Hoeness a adăugat că îi felicită pe toți jucătorii, dar și pe antrenorul Vincent Kompany pentru acest succes.

„Felicit din toată inima întreaga echipă și antrenorul nostru, Vincent Kompany, pentru acest succes. Ceea ce îmi place cel mai mult este că acești jucători nu renunță; continuă chiar și după al patrulea sau al cincilea gol. Așa se bat recorduri și, cel mai important, așa se aduce bucurie fanilor, meci după meci”, a spus președintele onorific.