U Craiova a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-0, și a egalat în clasament liderul U Cluj
- Răzvan Scarlat
- 6 aprilie 2026, 22:51
Universitatea Craiova a învins luni, pe teren propriu, scor 2-0, pe CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Superligii. În urma acestui rezultat, oltenii au egalat în clasament pe liderul U Cluj.
Universitatea Craiova, victorie clară cu CFR Cluj, obținută după două goluri în cinci minute
După o primă repriză echilibrată, echipa lui Filipe Coelho s-a dezlănțuit după pauză, marcând două goluri în cinci minute. Alb-albaștrii au deschis scorul prin Anzor (56), care a înscris cu un șut superb, de la aproximativ 30 de metri. Al-Hamlawi (61) a adus liniștea în tabăra olteană, cu o lovitură de cap foarte bine plasată.
În minutul 74, Universitatea Craiova a marcat din nou, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid, după analiza VAR. Până la final, CFR Cluj a forțat să reintre în meci, Daniel Pancu a efectuat schimbări, dar fără rezultat pe tabelă.
Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0
După primele trei etape din play-off-ul Superligii, U Cluj și Universitatea Craiova sunt la egalitate pe primul loc, cu câte 36 de puncte. Rapid se află pe poziția a treia, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj, care are 30 de puncte.
FC Argeș, cu 29 de puncte, și Dinamo București, cu 27 de puncte, sunt celelalte echipe din clasament.
Echipele de start în Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ce jucători au primit cartonașul galben
Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău (înlocuit de Samuel Teles 86), Mekvabishvili (Băluță 63), Fl. Ștefan – D. Matei (Băsceanu 90), Al Hamlawi (Nsimba 62), Etim (Baiaram 63). Antrenor: Filipe Coelho.
CFR Cluj: Mihai Popa – Braun, Sinyan, Huja (C. Ilie 46), Aly Abeid – Muhar (Kamara 74), T. Keita (Fică 69) – Cordea (Al. Păun 69), Korenica, Biloboc – Alibec/Aliev (Zahovic 69). Antrenor: Daniel Pancu.
Cartonașe galbene: Mekvabishvili (39), Romanchuk (66) / T. Keita (5), Huja (23), Mihai Popa (50)
Arbitru de centru a fost Marcel Bîrsan, ajutat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. În camera VAR s-au aflat Rareș Vidican și Vasile Marinescu.
