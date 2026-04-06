U Craiova a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-0, și a egalat în clasament liderul U Cluj

Anzor, felicitat după golul marcat cu CFR Cluj. Sursa foto: captură video
Universitatea Craiova a învins luni, pe teren propriu, scor 2-0, pe CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Superligii. În urma acestui rezultat, oltenii au egalat în clasament pe liderul U Cluj.

Universitatea Craiova, victorie clară cu CFR Cluj, obținută după două goluri în cinci minute

După o primă repriză echilibrată, echipa lui Filipe Coelho s-a dezlănțuit după pauză, marcând două goluri în cinci minute. Alb-albaștrii au deschis scorul prin Anzor (56), care a înscris cu un șut superb, de la aproximativ 30 de metri. Al-Hamlawi (61) a adus liniștea în tabăra olteană, cu o lovitură de cap foarte bine plasată.

În minutul 74, Universitatea Craiova a marcat din nou, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid, după analiza VAR. Până la final, CFR Cluj a forțat să reintre în meci, Daniel Pancu a efectuat schimbări, dar fără rezultat pe tabelă.

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0

După primele trei etape din play-off-ul Superligii, U Cluj și Universitatea Craiova sunt la egalitate pe primul loc, cu câte 36 de puncte. Rapid se află pe poziția a treia, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj, care are 30 de puncte.

Cât va lipsi Daniel Bîrligea de la FCSB după ce a suferit o ruptură de tendon
FC Argeș, cu 29 de puncte, și Dinamo București, cu 27 de puncte, sunt celelalte echipe din clasament.

Echipele de start în Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ce jucători au primit cartonașul galben

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău (înlocuit de Samuel Teles 86), Mekvabishvili (Băluță 63), Fl. Ștefan – D. Matei (Băsceanu 90), Al Hamlawi (Nsimba 62), Etim (Baiaram 63). Antrenor: Filipe Coelho.

CFR Cluj: Mihai Popa – Braun, Sinyan, Huja (C. Ilie 46), Aly Abeid – Muhar (Kamara 74), T. Keita (Fică 69) – Cordea (Al. Păun 69), Korenica, Biloboc – Alibec/Aliev (Zahovic 69). Antrenor: Daniel Pancu.

Cartonașe galbene: Mekvabishvili (39), Romanchuk (66) / T. Keita (5), Huja (23), Mihai Popa (50)

Arbitru de centru a fost Marcel Bîrsan, ajutat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. În camera VAR s-au aflat Rareș Vidican și Vasile Marinescu.

23:09 - Giulgiul din Torino, analizat din nou de cercetători. Pânza, contaminată cu plante aduse în Europa și Asia
23:02 - Universul Peaky Blinders continuă. Jamie Bell intră în jocul bandelor din Birmingham
22:51 - U Craiova a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-0, și a egalat în clasament liderul U Cluj
22:45 - Bianca Tilici a stat închisă 24 de ore într-o cameră cu vedere pe Calea Victoriei. Cum a privit experimentul
22:33 - Marea dilemă în privința imprevizibilului Donald Trump. Ce va face președintele SUA după mesajul isteric?
22:20 - Singurul oraș din România unde un apartament costă doar 6.000 de euro

Marea dilemă în privința imprevizibilului Donald Trump. Ce va face președintele SUA după mesajul isteric?
Adrian Severin: Cine a semnat contractul cu Pfizer putea să știe că e o imensă escrocherie
Adrian Severin, despre politica externă a României: Nu se mai poate juca la două capete
