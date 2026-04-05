Sport

Rapid a pierdut acasă cu Universitatea Cluj, 1-2, după ce a condus cu 1-0

Comentează știrea
Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Formația Rapid a fost învinsă duminică seară, pe teren propriu, de Universitatea Cluj, cu scorul de 2-1, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii. Rapid a condus inițial prin golul lui Vulturar din minutul 20, însă formația clujeană a răsturnat situația în repriza a doua, grație dublei lui Mendy (66′ și 83′).

Rapid-Universitatea Cluj. Echipele de start și schimbările efectuate

FC Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj. Sursa foto: Facebook

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza (Gheorghe ’75) – Moruțan (Talisson ’75), Vulturar (Hromada ’34), Grameni – Dobre, D. Paraschiv (Koljic ’64), Petrila (Manea ’74). Antrenor: Constantin Gâlcă.

Universitatea Cluj: Gertmonas – Chinteș (Trică ’45), I. Cristea, Coubiș, Chipciu (Silva ’79) – Bic – Nistor (Mikanovic ’45), Drammeh (Codrea ’88) – Stanojev, Lukic (Gheorghiță ’79), O. Mendy. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Pe parcursul meciului, arbitrii au acordat următoarele cartonașe galbene: Onea ’40, Kramer ’45+2, Manea ’45+3, Hromada ’90 / Lukic ’34. Partida a fost condusă de arbitrii Marian Barbu – Marius Mihai Marica, Bucsi Imre-Laszlo – Gabriel Mihuleac, cu Nicușor Viorel Flueran și Lucian Rusandu în camera VAR. Observatori au fost Eduard Dumitrescu și Eduard Alexandru.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
Proiecte speciale