Rapid a pierdut acasă cu Universitatea Cluj, 1-2, după ce a condus cu 1-0

Formația Rapid a fost învinsă duminică seară, pe teren propriu, de Universitatea Cluj, cu scorul de 2-1, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii. Rapid a condus inițial prin golul lui Vulturar din minutul 20, însă formația clujeană a răsturnat situația în repriza a doua, grație dublei lui Mendy (66′ și 83′).

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza (Gheorghe ’75) – Moruțan (Talisson ’75), Vulturar (Hromada ’34), Grameni – Dobre, D. Paraschiv (Koljic ’64), Petrila (Manea ’74). Antrenor: Constantin Gâlcă.

Universitatea Cluj: Gertmonas – Chinteș (Trică ’45), I. Cristea, Coubiș, Chipciu (Silva ’79) – Bic – Nistor (Mikanovic ’45), Drammeh (Codrea ’88) – Stanojev, Lukic (Gheorghiță ’79), O. Mendy. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Pe parcursul meciului, arbitrii au acordat următoarele cartonașe galbene: Onea ’40, Kramer ’45+2, Manea ’45+3, Hromada ’90 / Lukic ’34. Partida a fost condusă de arbitrii Marian Barbu – Marius Mihai Marica, Bucsi Imre-Laszlo – Gabriel Mihuleac, cu Nicușor Viorel Flueran și Lucian Rusandu în camera VAR. Observatori au fost Eduard Dumitrescu și Eduard Alexandru.