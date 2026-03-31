Sport

Dan Șucu face două transferuri-cheie pentru titlu, de la rivala din Superligă

Dan Șucu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Rapid București pregătește două mutări strategice care ar putea zgudui Superliga, vizând direct curtea rivalilor de la CFR Cluj. Dan Șucu și acționarii giuleșteni urmăresc consolidarea echipei la nivel administrativ, cu scopul clar de a face clubul competitiv în următorul sezon, potrivit GSP.

Rapid pregătește două mutări strategice

Cel mai important transfer vizează funcția de director sportiv, post care va fi liber după plecarea italianului Mauro Pederzoli la finalul acestui sezon. Alegerea giuleștenilor s-a oprit asupra lui Marius Bilașco, fost atacant de marcă și câștigător a cinci titluri în Liga 1 cu CFR Cluj.

Rapid București

Sursa foto: Rapid București/Facebook

„Bilă” și-a dat deja acordul pentru a se alătura Rapidului și va prelua responsabilitățile strategice de la nivel administrativ.

Rapidul îl vrea pe Bogdan Mara

Pe lângă Bilașco, Rapid și-a setat ca obiectiv și aducerea lui Bogdan Mara, care ar urma să conducă departamentul de scouting al clubului. Mara, în vârstă de 48 de ani, s-a retras din fotbal în 2012 și are o experiență vastă în managementul sportiv, inclusiv două mandate ca director sportiv la CFR Cluj, între 2017–2020 și 2021–2021.

Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
CFR Cluj

CFR Cluj. Sursă foto: Facebook

De asemenea, Mara a activat la ASA Tg. Mureș și Astra Giurgiu. În total, cei doi foști colegi de la CFR Cluj au câștigat împreună nouă titluri de campioni, Mara având patru, iar Bilașco cinci.

„Decizia finală pentru Bogdan Mara se va lua în următoarele două luni”, au precizat sursele, confirmând interesul giuleștenilor pentru experiența sa vastă în fotbalul românesc.

Ce spune Ioan Varga

Transferul lui Mara ar urma să fie urmat de o restructurare la CFR Cluj, unde Ciprian Deac este pregătit să preia postul de director sportiv. Deac, care a strâns peste 500 de meciuri pentru gruparea din Gruia și șapte titluri în Liga 1, ar putea trece în zona executivă odată cu plecarea lui Mara.

Ioan Varga, patronul CFR Cluj, a comentat recent despre situația lui Bilașco: „N-am discutat nimic despre această posibilitate, dar, la nevoie, CFR are pregătite mai multe variante. Există o listă mai lungă, cu soluții și din afara clubului, și din interior. CFR nu stă într-un singur om.”

Stiri calde

21:58 - Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
21:50 - Ce fraze să spui în rugăciune înainte să te culci. Sfatul teologilor
21:36 - Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
21:28 - Italia amână renunțarea la cărbune până în 2038 pe fondul crizei energetice
21:20 - Udrea critică schimbarea orei și cere schimbarea obiceiului vechi de peste 100 de ani
21:13 - Dan Șucu face două transferuri-cheie pentru titlu, de la rivala din Superligă

HAI România!

Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
Emil Cioran a muncit un singur an. Marele gânditor se descria ca un parazit perfect
Emil Cioran a muncit un singur an. Marele gânditor se descria ca un parazit perfect
Controverse peste ani, legate de un citat al lui Emil Cioran: Scepticismul și deznădejdea românilor
Controverse peste ani, legate de un citat al lui Emil Cioran: Scepticismul și deznădejdea românilor

Proiecte speciale