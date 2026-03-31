Dan Șucu face două transferuri-cheie pentru titlu, de la rivala din Superligă

Rapid București pregătește două mutări strategice care ar putea zgudui Superliga, vizând direct curtea rivalilor de la CFR Cluj. Dan Șucu și acționarii giuleșteni urmăresc consolidarea echipei la nivel administrativ, cu scopul clar de a face clubul competitiv în următorul sezon, potrivit GSP.

Cel mai important transfer vizează funcția de director sportiv, post care va fi liber după plecarea italianului Mauro Pederzoli la finalul acestui sezon. Alegerea giuleștenilor s-a oprit asupra lui Marius Bilașco, fost atacant de marcă și câștigător a cinci titluri în Liga 1 cu CFR Cluj.

„Bilă” și-a dat deja acordul pentru a se alătura Rapidului și va prelua responsabilitățile strategice de la nivel administrativ.

Pe lângă Bilașco, Rapid și-a setat ca obiectiv și aducerea lui Bogdan Mara, care ar urma să conducă departamentul de scouting al clubului. Mara, în vârstă de 48 de ani, s-a retras din fotbal în 2012 și are o experiență vastă în managementul sportiv, inclusiv două mandate ca director sportiv la CFR Cluj, între 2017–2020 și 2021–2021.

De asemenea, Mara a activat la ASA Tg. Mureș și Astra Giurgiu. În total, cei doi foști colegi de la CFR Cluj au câștigat împreună nouă titluri de campioni, Mara având patru, iar Bilașco cinci.

„Decizia finală pentru Bogdan Mara se va lua în următoarele două luni”, au precizat sursele, confirmând interesul giuleștenilor pentru experiența sa vastă în fotbalul românesc.

Transferul lui Mara ar urma să fie urmat de o restructurare la CFR Cluj, unde Ciprian Deac este pregătit să preia postul de director sportiv. Deac, care a strâns peste 500 de meciuri pentru gruparea din Gruia și șapte titluri în Liga 1, ar putea trece în zona executivă odată cu plecarea lui Mara.

Ioan Varga, patronul CFR Cluj, a comentat recent despre situația lui Bilașco: „N-am discutat nimic despre această posibilitate, dar, la nevoie, CFR are pregătite mai multe variante. Există o listă mai lungă, cu soluții și din afara clubului, și din interior. CFR nu stă într-un singur om.”