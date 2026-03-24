Cum arată echipa ideală a etapei a 2-a din play-off și play-out. Universitatea Craiova a dat inclusiv antrenorul rundei

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 2-a din play-off și play-out din SuperLiga. Universitatea Craiova oferă cei mai mulți reprezentanți, doi jucători și antrenorul.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat echipa ideală a etapei a 2-a din play-off și play-out din SuperLiga, iar Universitatea Craiova este clubul cel mai bine reprezentat în această selecție. Formația din Bănie are doi jucători în primul “11”, la care se adaugă și antrenorul rundei, Filipe Coelho.

Rezultatul care a influențat această prezență consistentă a fost victoria obținută de olteni în deplasare, 1-0 pe terenul lui Dinamo. În urma acestui succes, Universitatea Craiova a bifat primul triumf din play-off și ocupă locul secund în clasament, la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj, departajarea fiind făcută de golaveraj.

În poartă a fost inclus Marian Aioani de la Rapid. Chiar dacă echipa sa a pierdut în fața CFR-ului, 0-1, portarul giuleștenilor a avut șase intervenții, dintre care două au fost apreciate drept „supersave-uri”.

Evoluția sa a fost una remarcată în ciuda rezultatului final.

Apărarea ideală a etapei îl include pe David Maftei de la Farul Constanța, jucător care a ajuns la a patra pasă decisivă în actualul sezon. Alături de el, Sheriff Sinyan de la CFR Cluj a fost evidențiat pentru siguranța defensivă, într-un meci în care a blocat constant acțiunile adverse.

Din formația ideală face parte și Adrian Rus de la Universitatea Craiova, remarcat pentru o prestație solidă în centrul apărării, fiind descris drept un jucător de bază în sistemul lui Filipe Coelho. Tot din defensivă a fost inclus Florin Ștefan, tot de la alb-albaștri, intrat la pauză, care a gestionat eficient presiunea adversă pe flancul său.

La mijlocul terenului, Meriton Korenica de la CFR Cluj a marcat pentru a noua oară în acest sezon. Evoluția sa a fost una decisivă în obținere rezultatului de alb-vișinii.

Dragoș Albu, jucătorul lui Hermannstadt, a fost evidențiat pentru efortul depus pe durata întregii partide, reușind să marcheze golul care a închis tabela la Sibiu.

Tot în linia mediană a fost inclus Ovidiu Bic de la Universitatea Cluj, remarcat pentru un procent de 90,4% pase reușite, respectiv 47 de pase corecte din 52, contribuind constant la echilibrul jocului.

În ofensivă, David Miculescu de la FCSB a fost inclus după ce a marcat golul care a adus prima victorie a echipei sale în play-out.

Aurelian Chițu, jucător al Hermannstadt, a avut o contribuție directă la rezultat printr-un gol și o pasă decisivă. Patrick Dulcea de la Unirea Slobozia completează linia ofensivă după ce a reușit un gol spectaculos, decisiv pentru obținerea unui succes important al echipei sale.

Titlul de antrenor al rundei i-a revenit lui Filipe Coelho de la Universitatea Craiova. Acesta a fost apreciat pentru modul în care a gestionat meciul cu rivala din București, în special în repriza secundă, când echipa sa a evoluat în inferioritate numerică.

În ciuda acestor condiții, Universitatea Craiova a reușit să își asigure o victorie importantă în lupta pentru obiectivele din acest sezon.