FCSB câștigă și urcă pe primul loc în play-out. Execuția lui David Miculescu l-a salvat pe Mirel Rădoi

FCSB s-a impus la limită, scor 1-0, în fața formației UTA Arad, într-un meci disputat vineri seara, pe teren propriu, în etapa a doua din play-out-ul Superligii. Partida a fost una echilibrată, cu puține ocazii clare, dar decisă de un moment de inspirație în repriza secundă.

Succesul aduce echipa antrenată de Mirel Rădoi pe primul loc în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce UTA Arad rămâne în imediata apropiere, cu 25 de puncte.

Debutul meciului a aparținut oaspeților. UTA Arad a avut prima ocazie importantă în minutul 13, când Marius Coman a trimis un șut periculos, dar portarul Matei Popa a intervenit spectaculos și a păstrat tabela intactă.

Replica gazdelor a venit abia în minutul 20. Darius Olaru a încercat să deblocheze partida cu un șut de la distanță, însă execuția sa a trecut peste poartă.

Pe finalul primei reprize, FCSB a mai avut o oportunitate prin Miculescu, în minutul 45, dar mingea a trecut pe lângă buturi. În ciuda posesiei și a încercărilor de a construi, bucureștenii nu au reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții în primele 45 de minute.

După pauză, ritmul jocului s-a schimbat. FCSB a ieșit mai hotărâtă de la vestiare, iar acest lucru s-a văzut rapid pe tabelă.

În minutul 57, Darius Olaru a oferit o pasă excelentă, iar David Miculescu a finalizat precis, marcând singurul gol al partidei. Faza a făcut diferența într-un meci în care ocaziile au fost rare.

UTA Arad a încercat să revină imediat în joc. În minutul 61, Alin Roman a trimis un șut periculos, dar mingea a trecut pe lângă poartă. A fost una dintre puținele momente în care oaspeții au reușit să pună presiune reală pe defensiva gazdelor.

După deschiderea scorului, FCSB a preferat un joc mai precaut. Echipa lui Mirel Rădoi a încercat să controleze ritmul și să limiteze spațiile pentru adversari.

Schimbările efectuate pe parcursul reprizei secunde au avut rolul de a menține echilibrul. Introducerea unor jucători proaspeți a ajutat echipa să gestioneze avantajul fragil de pe tabelă.

UTA Arad nu a mai reușit să creeze ocazii clare până la final, iar meciul s-a încheiat cu victoria la limită a gazdelor.

UTA Arad rămâne pe poziția secundă, cu 25 de puncte, menținându-se însă în cursa pentru primele locuri. Diferența mică dintre echipe anunță un play-out echilibrat, în care fiecare rezultat poate schimba ierarhia.