UTA Arad câștigă dramatic cu Hermannstadt în debutul play-out-ului Superligii

UTA Arad a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-2, formația FC Hermannstadt, în primul meci al etapei inaugurale din play-out-ul Superliga României. Partida disputată pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad a oferit un start spectaculos în această fază a competiției, cu cinci goluri și un autogol spectaculos în debutul întâlnirii.

Grație acestui succes, echipa arădeană urcă pe prima poziție în clasamentul play-out-ului, acumulând 25 de puncte, în timp ce Hermannstadt rămâne pe locul al nouălea, cu 12 puncte.

UTA Arad a început partida într-un ritm alert și a reușit să deschidă scorul după o fază neobișnuită, care a schimbat rapid cursul jocului.

În încercarea de a degaja mingea din fața porții, fundașul sibienilor Ionuț Stoica a lovit balonul direct în colegul său Căpușă. Mingea a ricoșat în plasă, iar gazdele au trecut în avantaj după un autogol care a surprins întreaga defensivă a oaspeților.

Golul rapid a avut un impact vizibil asupra echipei din Sibiu, care a întâmpinat dificultăți în a se reorganiza defensiv.

După deschiderea scorului, echipa arădeană a continuat să preseze și a reușit să își dubleze avantajul foarte repede.

În minutul 6, fundașul Paul Benga a înscris pentru 2-0, profitând de momentul favorabil al gazdelor. UTA a controlat jocul în prima repriză și a mai avut o ocazie importantă chiar înainte de pauză.

În al doilea minut al prelungirilor primei reprize, Alomerovic a fost aproape să marcheze din nou pentru arădeni, însă mingea trimisă de acesta a trecut pe lângă bară.

Imediat după reluarea jocului, oaspeții au avut o oportunitate importantă de a reintra în meci.

În minutul 46, Țuțu a comis henț în propriul careu, iar arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri pentru Hermannstadt. Lovitura de pedeapsă a fost executată de Neguț, însă portarul arădenilor, Gorcea, a reușit să respingă șutul și să păstreze avantajul echipei sale.

UTA Arad a reacționat rapid după penalty-ul ratat de sibieni.

În minutul 53, Van Durmen a oferit o pasă decisivă, iar Alin Roman a finalizat faza și a înscris pentru 3-0, consolidând avantajul gazdelor și părând să decidă soarta meciului.

Deși diferența de trei goluri părea decisivă, echipa antrenată de Dorinel Munteanu a încercat să revină în joc.

În minutul 59, Aurelian Chițu a redus din diferență și a reaprins speranțele oaspeților. Presiunea sibienilor a continuat până în finalul partidei.

În minutul 90, Sergiu Buș a marcat pentru 3-2 și a adus meciul într-o zonă tensionată în ultimele momente.

Cu toate acestea, Hermannstadt nu a mai reușit să înscrie golul egalizator, iar partida s-a încheiat cu victoria arădenilor.

Victoria obținută pe teren propriu le permite arădenilor să înceapă play-out-ul pe prima poziție.

UTA Arad a început meciul cu Gorcea în poartă, iar în defensivă cu Țuțu, Poulolo, Benga și Alomerovic. La mijlocul terenului au evoluat Sota Mino și Van Durmen, în timp ce ofensiva a fost formată din Hakim Abdallah, Alin Roman și Tzionis, cu Marius Coman în atac. Pe parcursul meciului au mai intrat Hrezdac, Răroi, Florin Iacob, Padula și Stolnik.

De cealaltă parte, Hermannstadt a început partida cu Daniel Lazar în poartă. Linia defensivă a fost alcătuită din Căpușă, Ionuț Stoica, Chorbadzhiyski și Ciubotaru. La mijloc au evoluat Jair, Zargary și Eduard Florescu, iar în atac Neguț, Aurelian Chițu și Dennis Politic. În repriza a doua au mai intrat Afalna, Simba, Sergiu Buș, L. Stancu și Gjorgjievski.

Partida s-a disputat pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad și a fost arbitrată de Iulian Călin, asistat de George Neacșu și Alexandru Vodă. În camera VAR s-au aflat Marius Omuț și Andrei Florin.