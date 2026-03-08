Hermannstadt câștigă la Galați cu 2-0, după un meci cu trei eliminări și trei goluri anulate

FC Hermannstadt s-a impus duminică seară pe terenul formației Oțelul Galați, scor 2-0, într-o partidă disputată în etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. Meciul a fost marcat de tensiuni și eliminări multiple în tabăra gazdelor, care au terminat confruntarea în opt jucători.

Golurile victoriei sibiene au fost marcate în repriza secundă de Aurelian Chițu și Cristian Neguț, într-un meci în care echipa antrenată de Dorinel Munteanu a profitat de avantajul numeric obținut după mai multe eliminări în formația gălățeană.

Partida s-a disputat pe Stadionul Oțelul din Galați și a fost arbitrată de Andrei Moroiță.

Prima repriză a meciului a fost una echilibrată din punct de vedere al jocului, fără goluri marcate. Ambele echipe au încercat să construiască faze periculoase, însă defensiva a rezistat până aproape de pauză.

Momentul care a schimbat dinamica meciului a venit în prelungirile primei reprize. În minutul 45+5, jucătorul Oțelului, Ștefan Bană, a fost eliminat direct, iar gazdele au fost nevoite să continue partida în inferioritate numerică.

Decizia arbitrului a complicat planurile echipei din Galați, care a intrat în repriza secundă cu un om mai puțin pe teren.

După pauză, Hermannstadt a preluat inițiativa și a început să pună presiune pe apărarea gazdelor. Superioritatea numerică s-a transformat în avantaj pe tabela de marcaj în minutul 63.

Aurelian Chițu a deschis scorul pentru formația sibiană, reușind să finalizeze o acțiune care a destabilizat defensiva gălățeană.

Golul a obligat echipa Oțelul să își asume mai multe riscuri în ofensivă, însă situația s-a complicat și mai mult în ultimele minute ale meciului.

În minutul 78, Diego Zivulic a primit cartonaș roșu, iar Oțelul a rămas în nouă oameni. Situația s-a deteriorat și mai mult în minutul 85, când Paul Iacob a fost și el eliminat.

Astfel, formația din Galați a terminat partida în doar opt jucători.

În același minut 85, Hermannstadt a reușit să marcheze și al doilea gol al întâlnirii. Cristian Neguț a înscris pentru 2-0, stabilind scorul final al confruntării.

Victoria are o semnificație specială pentru Dorinel Munteanu, actualul antrenor al echipei FC Hermannstadt, care în trecut a pregătit și formația Oțelul Galați.

Sub conducerea sa, sibienii au încheiat sezonul regulat cu două victorii consecutive, o performanță pe care clubul nu o mai reușise în actuala stagiune.

Pentru Oțelul Galați, rezultatul confirmă o perioadă dificilă în campionat. Echipa a obținut o singură victorie în ultimele șapte etape din Superligă.

În această serie, gălățenii au înregistrat două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Rezultatul din etapa a 30-a vine după ce, în turul campionatului, Oțelul reușise să câștige confruntarea directă cu Hermannstadt, scor 3-1.

ASC Oțelul Galați – AFC Hermannstadt 0-2 (0-0)

Au marcat: Aurelian Chițu (63) Cristian Neguț (85)

Cartonașe roșii: Ștefan Bană (Oțelul, 45+5) Diego Zivulic (Oțelul, 78) Paul Iacob (Oțelul, 85)

Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești) Arbitri asistenți: Mircea Mihail Grigoriu (București), Andrei Constantinescu (București) Al patrulea oficial: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica) Arbitru asistent VAR: Ovidiu Artene (Vaslui)

Observatori: Vladimir Urzică (Piatra Neamț) – CCA, Imilian Șerbănică (Bragadiru) – LPF