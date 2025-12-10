Sport

Dorinel Munteanu a devenit noul antrenor al ehipei Hermannstadt. Primele declarații

Dorinel Munteanu, n conflict cu conducerea cu clubului
Dorinel Munteanu (57 de ani) a devenit noul antrenoru al echipei Hermannstadt, după ce Marius Măldărășanu a fost înepărtat de la echipa sibiană, iar interimarul Vali Negru a fost trecut și el pe linie moartă. Fostul internațional român s-a înțeles cu oficialii echipei aflate pe locul al 15-lea în clasament, cu 12 puncte.

Dorinel Munteanu revine în antrenorat și o preia pe Hermannstadt

„Din toate punctele de vedere, vin cu gânduri bune. E cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut un trecut foarte frumos, am petrecut momente frumoase. Mă leagă foarte multe de acest oraș, de această echipă.

Îmi doresc ca împreună cu staff-ul, cu jucătorii și cu conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, să fim o echipă puternică, de temut în campionatul României”, a spus Dorinell Munteanu conform siteului oficial al grupării sibiene.

În ce meci va debuta noul antrenor al sibienilor

Meciul în care „Munti” va debuta la noua echipă va fi cel cu Universitatea Craiova, din deplasare, de la data de 14 decembrie.

Dorinel Munteanu a reușit cea mai mare performanță ca antrenor în sezonul 2010 - 2011, atunci când a devenit campionul României cu Oțelul Galați.

„Că va apărea o ofertă în 10 zile, eu am nevoie de liniște”

„Nu cred că există public în România care să susțină așa un antrenor care are șase înfrângeri. Au văzut că nu am plecat la greu, am avut oferte și n-am plecat.

Că va apărea o ofertă în 10 zile, eu am nevoie de liniște. Nu am luat niciodată o echipă pe parcurs, probabil voi sta până în vară. La momentul ăsta o să am o nevoie de o liniște. Poate peste 10 zile mi-e dor, cine știe”, afirma Marius Măldărășanu, fostul antrenor de la Hermannstadt. El venise la Sibiu în anul 2021 și era cel mai logeviv tehnician din campionatul intern.

 

 

 

