Sport

LPF a anunțat programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Superligii. Primul meci, vineri

Comentează știrea
LPF a anunțat programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Superligii. Primul meci, vineriMinge fotbal. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat, marți, programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Superligii. Meciurile se vor disputa pe parcursul mai multor zile, între 13 și 16 martie, iar toate partidele vor fi transmise în direct la televizor.

Primele meciuri se joacă vineri

Primul meci al etapei este programat vineri, 13 martie, de la ora 17.30, când UTA Arad va întâlni formația FC Hermannstadt. În aceeași zi, de la ora 20.30, este programat meciul dintre Universitatea Craiova – FC Argeș.

Sâmbătă, pe data de 14 martie, sunt programate două meciuri. De la ora 18.15 se va disputa partida dintre FCSB – FC Metaloglobus București, iar de la ora 21.00 este programat meciul dintre FC Rapid – Dinamo București.

Duminică se joacă două partide

Programul continuă duminică, 15 martie, cu alte două meciuri. De la ora 15.00 este programată partida dintre Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc. În aceeași zi, de la ora 20.30, se va disputa meciul Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj.

Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

Ultimele două partide ale etapei sunt programate luni, 16 martie. De la ora 17.30, FC Botoșani va întâlni formația Unirea Slobozia. Ultimul meci va avea loc de la ora 20.30, când Farul Constanța va juca împotriva echipei Petrolul Ploiești.

Toate meciurile din această etapă vor fi transmise în direct de posturile de televiziune Prima Sport și Digi Sport.

Programul celorlalte etape

Etapa 2 (21-22 martie):

  • FCSB – UTA Arad
  • FC Hermannstadt – FC Botoșani;
  • Unirea Slobozia – Oțelul Galați;
  • Csikszereda – Farul Constanța;
  • Metaloglobus București – Petrolul Ploiești;

Etapa 3 (4-5 aprilie):

  • FC Botoșani – FCSB;
  • UTA Arad – Metaloglobus București;
  • Oțelul Galați – FC Hermannstadt;
  • Farul Constanța – Unirea Slobozia;
  • Petrolul Ploiești – Csikszereda;

Etapa 4 (11-12 aprilie):

  • FCSB – Oțelul Galați;
  • UTA Arad – FC Botoșani;
  • FC Hermannstadt – Farul Constanța;
  • Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești;
  • Metaloglobus București – Csikszereda;

Etapa 5 (18-19 aprilie):

  • Farul Constanța – FCSB;
  • Oțelul Galați – UTA Arad;
  • FC Botoșani – Metaloglobus București;
  • Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt;
  • Csikszereda – Unirea Slobozia;

Etapa 6 (25-26 aprilie):

  • FCSB - Petrolul Ploiești;
  • UTA Arad - Farul Constanța;
  • FC Botoșani - Oțelul Galați;
  • FC Hermannstadt - Csikszereda;
  • Metaloglobus București - Unirea Slobozia;

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:53 - Scandal în Biserica Catolică. Un episcop, reținut pe un aeroport din SUA pentru acuzații de delapidare
21:47 - Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
21:42 - Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
21:40 - Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
21:30 - Mirel Rădoi: Gigi Becali mi-a promis libertate în deciziile tehnice
21:25 - Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026 dezvăluie confruntarea dintre doi mari comandați militari

HAI România!

Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 5
Nicușor se teme de spioni 5

Proiecte speciale