LPF a anunțat programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Superligii. Primul meci, vineri

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat, marți, programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Superligii. Meciurile se vor disputa pe parcursul mai multor zile, între 13 și 16 martie, iar toate partidele vor fi transmise în direct la televizor.

Primul meci al etapei este programat vineri, 13 martie, de la ora 17.30, când UTA Arad va întâlni formația FC Hermannstadt. În aceeași zi, de la ora 20.30, este programat meciul dintre Universitatea Craiova – FC Argeș.

Sâmbătă, pe data de 14 martie, sunt programate două meciuri. De la ora 18.15 se va disputa partida dintre FCSB – FC Metaloglobus București, iar de la ora 21.00 este programat meciul dintre FC Rapid – Dinamo București.

Programul continuă duminică, 15 martie, cu alte două meciuri. De la ora 15.00 este programată partida dintre Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc. În aceeași zi, de la ora 20.30, se va disputa meciul Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj.

Ultimele două partide ale etapei sunt programate luni, 16 martie. De la ora 17.30, FC Botoșani va întâlni formația Unirea Slobozia. Ultimul meci va avea loc de la ora 20.30, când Farul Constanța va juca împotriva echipei Petrolul Ploiești.

Toate meciurile din această etapă vor fi transmise în direct de posturile de televiziune Prima Sport și Digi Sport.

Etapa 2 (21-22 martie):

FCSB – UTA Arad

FC Hermannstadt – FC Botoșani;

Unirea Slobozia – Oțelul Galați;

Csikszereda – Farul Constanța;

Metaloglobus București – Petrolul Ploiești;

Etapa 3 (4-5 aprilie):

FC Botoșani – FCSB;

UTA Arad – Metaloglobus București;

Oțelul Galați – FC Hermannstadt;

Farul Constanța – Unirea Slobozia;

Petrolul Ploiești – Csikszereda;

Etapa 4 (11-12 aprilie):

FCSB – Oțelul Galați;

UTA Arad – FC Botoșani;

FC Hermannstadt – Farul Constanța;

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești;

Metaloglobus București – Csikszereda;

Etapa 5 (18-19 aprilie):

Farul Constanța – FCSB;

Oțelul Galați – UTA Arad;

FC Botoșani – Metaloglobus București;

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt;

Csikszereda – Unirea Slobozia;

Etapa 6 (25-26 aprilie):