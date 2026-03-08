Rapid și Universitatea Craiova au remizat în Giulești, 1-1, în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă

Rapid București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată duminică seara pe Arena Giulești, în etapa a 30-a a Superligii, ultima rundă a sezonului regulat. Meciul a fost unul echilibrat, cu puține ocazii clare de gol, iar rezultatul final reflectă disputa strânsă dintre cele două formații.

Universitatea Craiova a deschis scorul la începutul reprizei secunde, prin căpitanul Nicușor Bancu, însă Rapid a reușit să egaleze la scurt timp, prin Alexandru Dobre.

Partida a fost marcată și de două întreruperi ale jocului, provocate de intervenția jandarmilor și de scandările xenofobe ale suporterilor.

Prima repriză a confruntării din Giulești a fost una închisă, cu puține faze de poartă. Ambele echipe au încercat să controleze jocul în zona de mijloc, însă ocaziile au fost rare.

Rapid a avut cea mai bună oportunitate a primei părți în minutul 23. Claudiu Petrila a șutat periculos, însă mingea a trecut pe lângă poarta adversă.

Scorul a fost deschis la scurt timp după reluarea jocului. În minutul 49, Nicușor Bancu a marcat pentru Universitatea Craiova cu un șut din unghi, surprinzând defensiva gazdelor și aducând echipa olteană în avantaj.

Avantajul oaspeților nu a durat mult. Rapid a reușit să egaleze în minutul 55, în urma unei faze confuze în careul Universității Craiova.

După un corner executat de giuleșteni, apărarea oaspeților a respins greșit mingea. Portarul Laurențiu Popescu a intervenit la lobul lui Constantin Grameni, însă balonul a ajuns la Alexandru Dobre, care a înscris pentru 1-1.

Golul a readus echilibrul pe tabela de marcaj și a relansat meciul.

Partida a fost marcată și de două momente tensionate în repriza a doua.

În minutul 63, jocul a fost întrerupt aproximativ trei minute după ce jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Incidentul a afectat desfășurarea normală a meciului, iar reluarea jocului a avut loc după ce situația din tribune s-a calmat.

O a doua întrerupere a avut loc în minutul 82. Arbitrul Horațiu Feșnic a oprit jocul pentru aproximativ două minute din cauza scandărilor xenofobe venite din tribune.

După reluarea jocului, ambele echipe au încercat să găsească golul victoriei, însă fără succes.

După egalarea Rapidului, jocul a rămas echilibrat, dar fără multe ocazii clare de gol.

Universitatea Craiova a avut o oportunitate notabilă în minutul 68, când Tudor Băluță a șutat periculos. Portarul Rapidului, Marian Aioani, a intervenit însă și a reținut mingea.

Pe final, niciuna dintre echipe nu a reușit să își creeze ocazii decisive, iar partida s-a încheiat la egalitate.

Rezultatul obținut în fața Universității Craiova prelungește seria modestă a Rapidului în meciurile disputate acasă.

Formația din Giulești are o singură victorie în ultimele patru partide jucate pe propriul stadion, înregistrând două rezultate de egalitate și o înfrângere.

Pentru Universitatea Craiova, remiza din Giulești prelungește o serie pozitivă de rezultate.

Echipa olteană este neînvinsă de șase etape în Superligă, interval în care a obținut patru victorii și două rezultate de egalitate.

În confruntarea din turul campionatului, cele două echipe au oferit un meci spectaculos, încheiat tot la egalitate, scor 2-2.

Meciul dintre Rapid București și Universitatea Craiova s-a disputat pe Arena Giulești și s-a încheiat cu scorul de 1-1.

FC Rapid București – Universitatea Craiova 1-1 (0-0)

Au marcat: Alexandru Dobre (55) – Rapid Nicușor Bancu (49) – Universitatea Craiova

Arbitru: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca) Arbitri asistenți: Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca) Al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru VAR: Iulian Dima (București) Arbitru asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)

Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Octavian Goga (Brașov) – LPF