Rapid s-a împiedicat în lupta pentru titlu. CFR Cluj a câștigat la limită meciul din play-off

CFR Cluj a câștigat la limită confruntarea cu Rapid București, scor 1-0, într-un meci disputat vineri seară, în etapa a doua din play-off-ul Superligii. Partida s-a jucat pe terenul ardelenilor, iar rezultatul păstrează Universitatea Craiova în fruntea clasamentului.

După o primă repriză fără goluri, momentul care a făcut diferența a venit în minutul 77. Korenica a punctat pentru CFR Cluj, profitând de o respingere a portarului Aioani, după un șut expediat de Biliboc din partea stângă a careului.

Jocul a fost unul echilibrat, cu oportunități importante la ambele porți. Rapid a fost foarte aproape de gol în minutul 57, când Moruțan a trimis mingea în bară din interiorul careului. Și Alibek Aliev a nimerit bara în prima parte a meciului, în urma unei execuții spectaculoase.

Prin acest succes, CFR Cluj își revine după eșecul din prima etapă a play-off-ului și ajunge la 30 de puncte, ocupând locul 4. Rapid rămâne pe poziția secundă, cu 31 de puncte, ratând șansa de a reveni pe primul loc, acolo unde se află Universitatea Craiova după victoria din etapa precedentă.

La finalul meciului, Daniel Pancu a vorbit despre evoluția echipei și despre obiectivele din acest sezon, dar și despre alte aspecte legate de club.

„De când sunt aici, avem un singur joc când n-am marcat, dar și la Pitești am avut ocazii cât casa. Aici, acasă, cred că sunt șapte, opt sau nouă meciuri, toate câștigate. Arătăm bine, bine de tot, aici în special. Am redevenit cea mai bună echipă pe anul ăsta, am trecut cu 3 puncte peste U Cluj. Ne doream aceste puncte pentru a rămâne în cursa asta. Eu doar la locul unu mă gândesc, cred că și jucătorii au început să conștientizeze. Dacă lumea o vede pe Rapid campioană, de ce n-ar vedea-o și pe CFR campioană?

Mentalitatea asta de învingător vine din tradiție, au fost cele mai importante puncte obținute de până acum. Sunt niște probleme de rezolvat cu licența, știți foarte bine. Până la următorul meci, cel cu Craiova, cred că o să se rezolve și o să arătăm ca o echipă mare.

Meciul câștigat cu FCSB, 4-1, cred că a fost decisiv, am fi jucat în play-out (n.r. dacă pierdeau), ar fi fost groaznic. Îmi doresc să fim sănătoși, să se rezolve și licența și apoi o să arătăm și mai bine. (n.r. despre Turcia - România) Sunt 100% mai buni decât noi, dar România are atuuri multe, plecând de la selecționer. Entuziasmul va fi la cote maxime. O să vedeți câte spații vom avea și câte șanse”, a spus Daniel Pancu.