Etapa a treia a play-off-ului și play-out-ului din Superliga: meciuri, rezultate și clasamente actualizate

Meciurile din etapa a treia a fazelor play-off și play-out ale Superligii de fotbal se desfășoară între 3 și 6 aprilie, cu partide în fiecare zi de vineri până luni.

Sâmbătă, 4 aprilie: FC Argeș – Dinamo București 1-1

Scor la pauză: 1-0 Marcatori: Ricardo Matos (44 – penalty) pentru FC Argeș, Eddy Gnahore (76) pentru Dinamo Arbitri: Szabolcs Kovacs (Carei), asistenți Adrian Vornicu (Iași), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila) VAR: Sorin Costreie (Voluntari), asistent video Ovidiu Artene (Vaslui) Observatori: Cristina Babadac (Reșița) – CCA, Florin Bătrânu (Timișoara) – LPF Stadion: Orășenesc – Mioveni

PLAY-OUT

Scor la pauză: 1-2 Marcatori: Darius Olaru (4), Florin Tănase (42 – penalty) pentru FCSB; Hervin Ongenda (35, 68), Sebastian Mailat (78) pentru Botoșani Cartonaș roșu: Mihai Lixandru (FCSB, 88) Arbitri: George Cătălin Roman (Timișoara), asistenți George Florin Neacșu (Câmpulung Muscel), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj), al patrulea oficial Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galați), asistenți Claudiu Marcu (Constanța) Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) – CCA, Cătălin Cursaru (Ploiești) – LPF Stadion: Municipal – Botoșani

Marcatori: Joao Lameira (5), Andrei Ciobanu (54) Arbitri: Florin Andrei (Târgu Mureș), asistenți Alexandru Vodă (Alba Iulia), Cristian Daniel Ilinca (Craiova), al patrulea Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) VAR: Radu Petrescu (București), asistent Cătălin Popa (Pitești) Observatori: Adrian Vidan (București) – CCA, Adrian Pitu (Constanța) – LPF Stadion: Oțelul – Galați

AFC UTA Arad – FC Metaloglobus București, Arena „Francisc Neuman” – Arad, ora 15:00 FC Farul Constanța – AFC Unirea 04 Slobozia, Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu, ora 17:30

FC Petrolul Ploiești – AFK Csikszereda, Stadion „Ilie Oană” – Ploiești, ora 17:30

Clasamentul final al sezonului regulat

Universitatea Craiova – 60 puncte Rapid București – 56 puncte Universitatea Cluj – 54 puncte CFR Cluj – 53 puncte FC Dinamo București – 52 puncte FC Argeș – 50 puncte

FCSB – 46 puncte UTA Arad – 43 puncte FC Botoșani – 42 puncte Oțelul Galați – 41 puncte Farul Constanța – 37 puncte Petrolul Ploiești – 32 puncte FK Csikszereda – 32 puncte Unirea Slobozia – 25 puncte FC Hermannstadt – 23 puncte Metaloglobus – 12 puncte

Notă: La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este rezultatul direct. Punctele se înjumătățesc la startul play-off și play-out, cu rotunjire în sus dacă este cazul.

Universitatea Cluj – 33 puncte Universitatea Craiova – 33 puncte Rapid București – 31 puncte CFR Cluj – 30 puncte FC Argeș – 29 puncte Dinamo București – 27 puncte Play-out FCSB – 27 puncte FC Botoșani – 27 puncte UTA Arad – 25 puncte Oțelul Galați – 24 puncte Farul Constanța – 23 puncte FK Csikszereda – 20 puncte Unirea Slobozia – 16 puncte Petrolul Ploiești – 16 puncte FC Hermannstadt – 15 puncte Metaloglobus – 10 puncte

Notă: Echipele din play-off luptă pentru Liga Campionilor și Conference League, iar în play-out ultimele locuri duc la retrogradare directă sau baraj.