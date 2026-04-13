Călugărițele catolice riscă închisoarea dacă se opun internării transsexualilor în centrul în care lucrează

Călugărițele catolice din Hawthorne au dat în judecată autoritățile din New York, susținând că o lege privind drepturile pacienților le-ar putea obliga să încalce convingerile religioase și le-ar expune la sancțiuni severe, relatează foxnews.com.

Un ordin de călugărițe catolice din statul New York a inițiat o acțiune în instanță împotriva autorităților statale, argumentând că o lege recent adoptată le-ar putea obliga să aleagă între respectarea credinței și continuarea activității medicale.

Reprezentantele congregației Surorile Dominicane din Hawthorne administrează Rosary Hill Home, un centru cu 42 de paturi destinat pacienților cu cancer în stadii terminale, care nu își permit îngrijire medicală. Serviciile oferite sunt gratuite, fiind susținute din donații.

„Suntem surori religioase consacrate și avem o singură misiune. Aceea de a oferi alinare și îngrijire specializată persoanelor care mor de cancer și nu își permit îngrijire medicală. Nu acceptăm asigurări sau fonduri guvernamentale și nici bani de la pacienți sau familiile acestora. Îngrijirea este complet gratuită” a declarat Marie Edward, una dintre călugărițe.

Aceasta a mai spus: „Suntem susținute de bunătatea binefăcătorilor noștri. Facem acest lucru fără a discrimina pe baza rasei, religiei sau sexului. O facem pentru că Iisus ne-a învățat că, atunci când cei mai vulnerabili dintre noi sunt bolnavi, trebuie să avem grijă de ei ca și cum ar fi Hristos însuși.”

Actul normativ contestat a fost semnat pe 30 noiembrie 2023 de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul. Legea stabilește drepturi extinse pentru rezidenții din centrele de îngrijire pe termen lung, inclusiv interzicerea discriminării pe criterii de orientare sexuală, identitate sau expresie de gen și statut HIV.

Potrivit autorităților, unitățile medicale și personalul acestora nu pot „discrimina împotriva niciunui rezident pe baza orientării sexuale reale sau percepute, identității sau expresiei de gen sau statutului HIV”.

În plângerea depusă în instanță, călugărițele susțin că legea ar presupune modificări semnificative în modul de organizare a îngrijirii pacienților.

Acestea afirmă că ar putea fi obligate să aloce camerele în funcție de identitatea de gen și nu de sexul biologic, să permită accesul la băi destinate sexului opus, să accepte exprimarea identității de gen și relațiile personale ale rezidenților, să utilizeze pronumele preferate și să implementeze programe de instruire pentru personal privind aceste aspecte.

De asemenea, ar trebui să afișeze public conformarea cu cerințele legii.

„Mandatele privind ideologia de gen din New York nu doar că încalcă valorile noastre catolice, dar ne amenință existența cu amenzi, ordine judecătorești, retragerea licenței și chiar închisoare. De aceea am fost nevoite să apelăm la instanță pentru a solicita protecția libertății noastre religioase și a libertății de exprimare, astfel încât să putem continua misiunea noastră în slujba celor săraci” a mai declarat maica Marie Edward.

Potrivit unui comunicat al Asociației Catolice pentru Beneficii, Departamentul de Sănătate din statul New York a trimis, începând cu 18 martie 2024, o serie de scrisori oficiale către Rosary Hill Home.

Documentele conțineau cerințe concrete și un program de instruire care „impune surorilor să alinieze îngrijirea pacienților și instruirea personalului lor la ideologia de gen a statului”.

În cazul în care nu se conformează, ordinul religios anunță că ar putea fi supus unor sancțiuni financiare și administrative.

Acestea ar putea ajunge la amenzi de până la 2.000 de dolari pentru fiecare încălcare, crescând la 5.000 de dolari în anumite situații. De asemenea, există riscul unor decizii judecătorești de conformare forțată, retragerea licenței de funcționare și, potrivit plângerii, pedepse de până la un an de închisoare și amenzi de până la 10.000 de dolari.

În documentele depuse în instanță, călugărițele au arătat că, în perioada 1 februarie 2022 – 31 ianuarie 2026, nu a fost înregistrată nicio plângere din partea rezidenților centrului Rosary Hill Home.

În același interval, alte cămine de îngrijire din stat au acumulat peste 55.000 de reclamații, cu o medie de 23 de sancțiuni per unitate. Sora Stella Mary, administratorul centrului, a declarat: „Fondatoarea noastră, maica Alphonsa Hawthorne, ne-a însărcinat să îi slujim pe cei care «trec dintr-o viață în alta» și să îi «facem să se simtă cât mai confortabil și fericiți, ca și cum propria lor familie i-ar fi îngrijit și i-ar fi așezat în cea mai bună cameră». Intenționăm să continuăm să respectăm această obligație sacră, dar avem nevoie de sprijinul instanței pentru a face acest lucru.”

Reprezentanții administrației statului New York nu au comentat pe fondul litigiului.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate a transmis că instituția „este angajată să respecte legea statului, care oferă rezidenților din centrele de îngrijire anumite drepturi de protecție împotriva discriminării, inclusiv, dar fără a se limita la identitatea sau expresia de gen”.