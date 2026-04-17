Firmele lui Florian Coldea, vizate în dosarul DNA, fără bilanțurile pe 2025 publicate

Generalul Dumitru Cocoru, partener al lui Florian Coldea în firma de consultanță Strategic Sys SRL, aflată în atenția DNA, este mai transparent din punct de vedere fiscal decât asociatul său. . Acesta deține și administrează separat compania Justsys Software SRL, care a depus deja bilanțul contabil pentru anul fiscal 2025 la Ministerul Finanțelor. În schimb, Strategic Sys SRL și Strategic Assets SRL, firme înființate de cei doi, dar aflate în prezent sub alt management, nu figurează cu situațiile financiare raportate pentru anul trecut. Situația este neobișnuită, având în vedere că, în mod obișnuit, aceste companii își publicau bilanțurile la începutul lunii aprilie, potrivit Jurnalul.

De asemenea, Wise Line Consulting SRL, entitate centrală în dosarul „Generalilor”, asociată fostului șef SRI Dumitru Dumbravă, nu a publicat până acum bilanțul aferent anului 2025.

Entitățile de consultanță și imobiliare fondate de foștii lideri ai Serviciului Român de Informații, Florian Coldea și Dumitru Cocoru, respectiv SC Strategic Sys SRL și SC Strategic Assets SRL, nu au înregistrat până în prezent situațiile financiare pentru anul fiscal 2025. Aceste informații lipsesc de pe portalul oficial al Ministerului Finanțelor Publice, marcând o discrepanță față de calendarul anilor trecuți, când datele erau deja disponibile public la această dată.

SC Strategic Sys SRL este menționată în documentele procurorilor Direcției Naționale Anticorupție ca fiind vehiculul utilizat în mecanismele de „optimizare” a unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor, activitate prestată pentru diverse figuri publice sau de afaceri în schimbul unor beneficii financiare considerabile.

O investigație recentă a scos la iveală faptul că, imediat după declanșarea urmăririi penale de către DNA împotriva lui Florian Coldea și a SC Strategic Sys SRL, partenerul său, Dumitru Cocoru, a decis să părăsească funcția de administrator pentru ambele firme deținute în paritate (50%). Această retragere a fost consemnată la data de 12 iunie 2024, contextul fiind marcat de începerea anchetei judiciare în luna mai a aceluiași an.

Spre deosebire de situația incertă a bilanțurilor pentru companiile menționate anterior, Dumitru Cocoru a asigurat raportarea pentru SC Justsys Software SRL, firmă pe care a înființat-o la 22 mai 2017. Societatea este activă în sectoarele de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică aferentă.

În cadrul SC Justsys Software SRL, unde generalul Cocoru exercită controlul total ca asociat unic și administrator, baza de date a Ministerului Finanțelor confirmă depunerea bilanțului pe 2025. Potrivit acestor înscrisuri oficiale, „firma a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 99.476 de lei, venituri de 99.486 de lei, a cheltuit 20.084 lei și a înregistrat un profit net de 145.626 de lei”.

În intervalul cuprins între 2020 și 2025, afacerea lui Cocoru a raportat un rulaj total de 192.429 de lei, cu venituri de 192.558 de lei și cheltuieli de 181.115 lei. Aceste operațiuni au generat un profit net cumulat de 763.044 lei, ceea ce indică o rată de profitabilitate de peste 73% raportată la cifra de afaceri.

Principala companie vizată de rechizitoriul DNA, SC Strategic Sys SRL, nu are în prezent bilanțul pe 2025 publicat. Ultimele date disponibile sunt cele din 2024, an în care societatea „a avut o cifră de afaceri de 2.621.256 de lei (față de 6.119.796 de lei în 2023), a avut venituri de 2.621.373 de lei (față de 6.120.903 lei în 2023), a cheltuit 435.191 lei (față de 393.256 lei în 2023) și a înregistrat un profit net de 1.843.307 lei (față de 4.873.140 de lei în anul 2023)”.

Din 2020 până în 2024, SC Strategic Sys SRL a cumulat cifre de afaceri de 16.809.456 lei și venituri de 16.566.072 lei. Cu cheltuieli totale de 1.247.162 lei, firma le-a adus asociaților Dumitru Cocoru și Florian Coldea profituri nete de 14.255.712 lei.

Situația se repetă la SC Strategic Assets SRL, firma de imobiliare a celor doi, unde ultimul bilanț este cel din 2024. Atunci, societatea a precizat o cifră de afaceri de „1.247.372 de lei (față de 2.056.458 lei în anul fiscal 2023), că a avut venituri de 1.247.373 lei (față de 2.056.458 lei în 2023), că a cheltuit 165.658 lei (față de 125.843 lei în 2023) și că a înregistrat un profit net de 912.079 lei (față de 1.627.894 lei în 2023)”.

Analiza datelor publice evidențiază faptul că firmele care nu mai sunt sub managementul direct al lui Dumitru Cocoru, ci sub cel al lui Orlando Cristinel Răduțu, au evitat publicarea rapidă a datelor. Aceeași conduită este observată la SC Wise Line Consulting SRL, firma fondată de generalul Dumitru Dumbravă, decedat în vara anului 2025.

Ministerul Finanțelor nu deține bilanțul pe 2025 pentru Wise Line Consulting SRL. Totuși, în 2024, firma a declarat o cifră de afaceri de „1.195.590 de lei (față de 6.218.316 lei în 2023), venituri de 1.195.628 de lei (față de 6.219.936 lei în anul 2023), cheltuieli de 984.909 lei (față de 2.728.204 lei în 2023) și un profit net de 178.739 lei (față de 3.040.255 lei)”. Între 2020 și 2024, această entitate a generat un profit net total de 9.096.904 lei.

În plus, Dumitru Dumbravă înființase în 2024 SC Global Forward SRL, care a raportat activitate nulă și o pierdere simbolică de 449 lei. De asemenea, SC Wise Line Consulting SRL devenise partener juridic în SC Gutami WLC SRL, societate care, la rândul ei, figurează fără bilanț contabil publicat pentru anul fiscal 2025.