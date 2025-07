Justitie Generalii Coldea și Dumbravă au scos Justiția la mezat. Acuzațiile aduse de DNA foștilor șefi ai SRI, coordonatorii unui grup infracțional







Subiectul dosarului existent la DNA, în care erau inculpați foștii șefi ai SRI, generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, a fost prezent în spațiul public de mai multă vreme. Rechizitoriul prin care cei doi și alți membri ai grupului infracțional au fost trimiși în judecată scoate la iveală fapte de borfași, nedemne de doi ofițeri puși în fruntea unui serviciu de informații. Sunt foști angajați, dar gradul de general nu le-a fost luat, ei fiind încă „generali în rezervă”, măcar până la terminarea procesului.

Vom extrage din acest amplu rechizitoriu, întocmit de procuror Mihaela Iorga Moraru de la DNA Central, cele mai semnificative fapte, mărturii, interceptări și acuzații.

Așa cum deja EvZ a publicat aici, o parte din foștii asociați ai lui Florian Coldea s-au transformat în martori. Este cazul lui Bogdan Neidoni, Dumitru Cocoru și Rareș Dan.

Spre exemplu, potrivit rechizitoriului, “sub aspectul structurii organizatorice a grupului si a modului de acțiune, relevantă este si declarația martorului Cocoru Dumitru, potrivit căreia relația cu firma SC Wise Line Consulting SRL, a fost inițiată în ianuarie 2021 de către inculpatul Coldea Florian, care i-a spus că a discutat cu domnul Dumitru Dumbravă, că au stabilit să încheie un contract de consultanță si că urmează să fie contactat de către acesta”.

Toată afacerea gândită și construită de cei doi generali era legată de contracte de consultanță. Ofertele lor mergeau către oameni de afaceri aflați în impas economico-financiar cu firmele sau companiile lor sau care ajunseseră să fie anchetați sau să aibă plângeri la Parchete.

Conform rechizitoriului, generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și Dan Tocaci, un apropiat al celor trei, devenit intermediar în relația cu unii clienți, au ajuns să comită acte grave de încălcare a legii. Au format un grup organizat și sunt acuzați de „corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, trafic de influență și spălarea banilor”.

Potrivit DNA, în cursul anului 2023, generalii ieșiți din sistem și deveniți oameni de afaceri, și avocatul Doru Trăilă din cadrul Baroului București ar fi pretins de la primarul de la Rovinari, Robert Filip (martor în cauză) suma de 600.000 de euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că au influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat.

Același mod de abordare și acțiune au folosit și în cazul omului de afaceri Cătălin Hideg, care i-a reclamat la DNA după ce a realizat că este înșelat și că „Șeful Coldea” și partenerii săi nu-l vor ajuta în rezolvarea problemelor juridice și economice, așa cum i-au promis.

Hideg a povestit și presei că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, prin intermediul lui Dan Tocaci și avocatul Trăilă i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru ”optimizarea” dosarului său de corupție aflat în instanță. Conform procurorilor, din suma cerută, Hideg a dat doar 100.000 de euro, bani împărțiți între cei doi generali și avocatul Trăilă. Neplata întregii sume a provocat o mare furtună între parteneri și așa s-a ajuns la plângerea lui Cătălin Hideg la DNA, care s-a simțit înșelat și șantajat de grupul generalilor care-i promisese că îi rezolvă problemele.

Justiția, scoasă la mezat de generalii care au controlat cândva „Binomul”

Când erau în funcții și controlau activitatea „Binomului SRI-DNA” în baza unor protocoale, generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au ajuns celebri în presă prin „plicurile galbene” care erau trimise instanțelor care judecau mari dosare de corupție. În rechizitoriul lor de trimitere în judecată se scrie despre promisiunile făcute clienților ce plăteau pentru consultanță: contra cost le rezolvă problemele cu justiția!

Procurorul DNA consemnează:

„Hideg Robertino - Cătălin a formulat denunț cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de corupție, arătând că pe fondul temerii că nu ar beneficia de un proces echitabil a încheiat contracte de asistență juridică cu Societatea Civilă ,,Doru Trăilă și Asociații", în nume propriu și pentru SC Sanimed International Impex SRL, și a remis foloase necuvenite, disimulate sub forma unor onorarii în cuantum total de 600.000 de euro fără T.V.A., pentru ca numiții Trăilă Doru, Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, persoane cu care a intrat in contact prin intermediul numitului Tocaci Dan și care i-au creat convingerea că au influență asupra magistraților din cadrul Tribunalului București, respectiv ai Curții de Apel București, pentru a-i determina să pronunțe o hotărâre favorabilă pe fondul cauzei și ridicarea controlului judiciar în dosarul în care are calitatea de inculpat (dosar nr. 27485/3/2022)”, fiind trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni legate de cheltuirea fondurilor europene obținute pentru afacerea cu Sanimed.

Clienții generalilor, recrutați din rândul inculpaților cercetați de Parchetul European

Hideg a fost anchetat de Parchetul EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi și trimis în judecată. A fost condamnat de prima instanță și în aceste condiții a ajuns la grupul lui Florian Coldea. La fel s-a petrecut și cu primarul Robert Filip. Și el a fost anchetat de procurorii EPPO, și el a ajuns la avocatul Trăilă și la contractul de consultanță cu firma generalilor.

Primarul Robert Filip a declarat procurorului Mihaela Iorga Moraru că „determinante” pentru semnarea contractului de consultanță au fost „discutiile preliminare cu inculpatul Dumbravă Dumitru în cadrul cărora acesta a invocat colaborarea cu procurori din cadrul DNA, cu oamenii din sistem.

De asemenea, procurorul consemnează că martorul Robert Filip a mai precizat că inculpatul Dumitru Dumbravă a afirmat că ,,serviciile de consultanță pe care le prestează dumnealor nu ar fi ieftine, ca dânșii ar lucra cu foști angajati din sistemul judiciar, cu foști procurori DNA, care actualmente sunt avocați. Și că, în speța sa, ar fi cerut opinia juridică a doamnei procuror Ana Dana, care întocmise rechizitoriul (lui)”.

Primarul din Rovinari a vorbit și despre discuția pe care a avut-o cu avocatul Trăilă, când i-a spus că nu are toată suma de onorariu – 600.000 de euro. Avocatul i-a precizat atunci că „există posibilitatea să rezolve cu control judiciar, să restituie cauțiunea și să reașeze sechestrul”.