Trecător înjunghiat după ce a intervenit contra unui tâlhar

Un bărbat în vârstă de 24 de ani este anchetat de polițiști sub acuzația de tâlhărie, după ce ar fi amenințat cu un cuțit trei persoane aflate pe o stradă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, individul le-a furat victimelor telefoanele mobile și sume de bani, transmite IPJ Maramureş.

Potrivit Inspectoratului de poliție județean Maramureș, una dintre victime a apelat numărul de urgență 112, semnalând că un individ necunoscut i-a furat telefonul mobil și suma de 80 de lei, folosind un obiect tăietor-înțepător pentru a-l intimida.

În timpul agresiunii, un trecător care a încercat să intervină a fost rănit și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs fapta și pentru a documenta întreaga activitate infracțională a suspectului.

La scurt timp după incident, un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost prins și dus la secția de poliție pentru continuarea cercetărilor. Acesta urmează să fie internat într-un centru medical specializat, potrivit reprezentanților Poliției. Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, ancheta continuă pentru infracțiunea de tâlhărie calificată, mai transmite sursa menționată.