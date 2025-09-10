Social

Trecător înjunghiat după ce a intervenit contra unui tâlhar

Trecător înjunghiat după ce a intervenit contra unui tâlhar
Un bărbat în vârstă de 24 de ani este anchetat de polițiști sub acuzația de tâlhărie, după ce ar fi amenințat cu un cuțit trei persoane aflate pe o stradă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, individul le-a furat victimelor telefoanele mobile și sume de bani, transmite IPJ Maramureş.

Tâlhărie pe stradă: un trecător înjunghiat după ce a încercat să intervină

Tânărul este anchetat de polițiștii maramureșeni sub acuzația de tâlhărie, după ce ar fi amenințat cu un cuțit trei persoane pe o stradă din Baia Mare, reușind să le sustragă telefoane mobile și bani. Incidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 22:30, pe strada Dragoș Vodă.

Potrivit Inspectoratului de poliție județean Maramureș, una dintre victime a apelat numărul de urgență 112, semnalând că un individ necunoscut i-a furat telefonul mobil și suma de 80 de lei, folosind un obiect tăietor-înțepător pentru a-l intimida.

În timpul agresiunii, un trecător care a încercat să intervină a fost rănit și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs fapta și pentru a documenta întreaga activitate infracțională a suspectului.

Tâlhărie pe stradă. Sursă foto: Arhiva EVZ

Agresorul a fost prins și dus la poliție

Un echipaj de poliție a intervenit de urgență, după ce două persoane au reclamat că au fost deposedate de telefoanele mobile de către un individ necunoscut. Incidentul s-a petrecut în spatele unui imobil de pe strada Dragoș Vodă.

În momentul sosirii forțelor de ordine, la fața locului se aflau alți doi tineri, despre care, în urma verificărilor, s-a stabilit că ar fi fost victime ale aceleiași persoane. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea și prinderea autorului.

Forțe suplimentare au fost mobilizate pentru a identifica și prinde persoana suspectată de comiterea infracțiunii. Primele investigații au scos la iveală faptul că trei telefoane mobile și un portofel au fost furate de la victime.

La scurt timp după incident, un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost prins și dus la secția de poliție pentru continuarea cercetărilor. Acesta urmează să fie internat într-un centru medical specializat, potrivit reprezentanților Poliției. Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, ancheta continuă pentru infracțiunea de tâlhărie calificată, mai transmite sursa menționată.

Proiecte speciale