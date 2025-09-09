Social Scandal în trafic. Un bărbat a agresat un șofer străin și un tânăr de 18 ani







Un incident violent a avut loc luni seara, în Sectorul 6 al Capitalei, la intersecția bulevardelor Iuliu Maniu și Paul Teodorescu. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a provocat un scandal după ce ar fi considerat că nu i s-a acordat prioritate la trecerea de pietoni.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, individul a început să lovească autoturismul condus de un șofer de 34 de ani, cetățean din Burundi. Nu s-a oprit aici: după ce a deteriorat mașina, bărbatul l-a agresat fizic și pe conducătorul auto.

Câteva momente mai târziu, un tânăr de 18 ani aflat în zonă a devenit și el victima agresiunilor. Situația a degenerat rapid, însă intervenția promptă a doi polițiști aflați în timpul liber a pus capăt violențelor. Este vorba despre agentul Costache Ionuț, din cadrul Poliției Transporturi Feroviare, și agentul-șef adjunct Toma Andrei, de la Poliția Sectorului 5 – Secția 18.

Cei doi au acționat imediat, l-au imobilizat pe agresor și l-au ținut sub control până la sosirea echipajelor de ordine publică.

Suspectul a fost dus ulterior la Secția 22 Poliție, unde, în urma audierilor și a probelor strânse, s-a dispus reținerea lui pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni: lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Surse judiciare confirmă că incidentul a pornit din cauza unei dispute privind acordarea priorității la trecerea de pietoni. După conflictul inițial cu șoferul străin, bărbatul și-a continuat comportamentul agresiv asupra altor persoane aflate în apropiere.

Intervenția celor doi polițiști aflați în afara programului de lucru a fost esențială pentru a preveni o situație și mai gravă. La sfârșitul lunii august, un alt cetățean străin a devenit victima unui atac violent pe străzile Capitalei. Un livrator de origine bangladeshi a fost lovit cu pumnul în față de un tânăr de doar 20 de ani.