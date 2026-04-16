Adolescent de 14 ani din Norvegia, reținut în Suedia după ce a furat un autobuz. A traversat frontiera fără a fi oprit

Un adolescent în vârstă de 14 ani din Norvegia a fost oprit de poliția suedeză după ce a furat un autobuz și a reușit să traverseze granița în Suedia fără incidente, într-un caz care ridică întrebări legate de securitatea transportului și monitorizarea vehiculelor comerciale, potrivit The local Norway.

Incidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 4:00, când poliția suedeză a fost alertată de autoritățile din Norvegia cu privire la furtul unui autobuz înmatriculat în această țară.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, vehiculul a fost localizat prin sistem GPS în apropierea podului Uddevalla, ceea ce a permis mobilizarea rapidă a echipajelor suedeze.

Vehiculul a fost interceptat în apropierea localității Stenungsund, situată la nord de Göteborg. Polițiștii au reușit să oprească autobuzul folosind semnale luminoase și sonore, iar șoferul a respectat indicațiile fără a opune rezistență.

La volan se afla un minor de doar 14 ani. Acesta a fost reținut de autorități și ulterior predat serviciilor sociale, conform procedurilor aplicabile în cazul persoanelor sub vârsta răspunderii penale depline.

Autoritățile suedeze au confirmat că nu au fost raportate victime sau pagube materiale în urma incidentului.

Cazul este investigat în colaborare între poliția suedeză și cea norvegiană, având în vedere caracterul transfrontalier al faptei. Minorul urmează să fie încredințat tutorilor săi legali, iar ancheta va stabili circumstanțele exacte în care acesta a reușit să sustragă autobuzul și să traverseze granița.

Potrivit informațiilor disponibile, vehiculul urmează să fie recuperat de compania de transport din Norvegia în cursul zilei.

Pentru context, Norvegia și Suedia fac parte din spațiul Schengen, unde controalele la frontieră sunt limitate sau inexistente în condiții normale, ceea ce permite circulația liberă între cele două state.

Presa norvegiană relatează că adolescentul nu se află la prima abatere. Acesta ar mai fi fost implicat anterior într-un incident similar în orașul Stavanger, unde ar fi condus un autobuz timp de mai multe ore prin diverse localități, înainte de a returna vehiculul.

Astfel de episoade ridică semne de întrebare privind accesul la vehicule de mari dimensiuni și măsurile de securitate implementate de operatorii de transport public sau privat.