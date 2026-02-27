Social

Conflict pentru un loc de parcare în Sectorul 6. Șofer de camion, amenințat cu pistolul. Agresorul, plasat sub control judiciar

Conflict pentru un loc de parcare în Sectorul 6. Șofer de camion, amenințat cu pistolul. Agresorul, plasat sub control judiciarPolitia Sursa foto: Facebook
Un incident grav a avut loc pe 25 februarie 2026, într-o parcare aglomerată a unui centru comercial din Sectorul 6 al Bucureștiului. Un șofer de camion, în vârstă de 30 de ani, a fost amenințat cu un pistol de un alt bărbat, de 45 de ani, după ce între cei doi a izbucnit un conflict spontan legat de un loc de parcare, a anunțat Poliția Română.

Incident grav într-o parcare din Sectorul 6

Potrivit Poliției Române, șoferul camionului nu a putut manevra pentru a intra în parcare deoarece un autoturism îi bloca accesul. Cei doi bărbați au început să discute, iar tensiunea a escaladat rapid. La un moment dat, agresorul a scos un pistol din portbagaj și s-a apropiat de camion, îndreptând arma direct spre șoferul de 30 de ani.

Martorii incidentului au sunat imediat la 112, iar echipajele Secției 25 Poliție s-au deplasat rapid la fața locului. Șoferul camionului a fost găsit în stare de șoc, dar nevătămat. Agresorul părăsise zona, însă a fost identificat și prins într-o zonă apropiată și dus la sediul poliției pentru audieri. În mașina sa, sub scaunul șoferului, polițiștii au descoperit arma utilizată în amenințare.

Un bărbat a fost reținut

„Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare”, a transmis Poliția Română.

Ce spun autoritățile

Incidentul arată cât de rapid poate escalada un conflict aparent minor într-o parcare aglomerată, unde circulația și spațiile limitate pot genera tensiuni. Poliția recomandă șoferilor să păstreze calmul în astfel de situații și să contacteze imediat autoritățile dacă se simt amenințați.

Autoritățile amintesc de importanța respectării regulilor în parcările centrelor comerciale, unde circulația greoaie și numărul mare de mașini pot transforma un incident banal într-un pericol pentru participanți și pentru trecători. Intervenția rapidă a polițiștilor a eliminat pericolul imediat și a permis ridicarea armei, protejând atât victima, cât și persoanele din jur.

