Șoferii care nu-și plătesc amenzile riscă să rămână fără permis. Care este formula de calcul  

Șoferii care nu-și plătesc amenzile riscă să rămână fără permis. Care este formula de calcul  Șofer. Sursa foto: Freepik
Șoferii care nu își achită amenzile de circulație riscă suspendarea permisului de conducere, câte o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, după ce Guvernul a votat, marți, ordonanța de urgență în ședință extraordinară. „Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile”, a explicat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Cseke Attila: Mecanismul este clar stabilit

Ministrul Dezvoltării a declarat că mecanismul este clar stabilit, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, iar ordonanța prevede termene precise. Dacă amenda de circulație nu este achitată în aceste intervale, situația se comunică autorității locale.

Autoritatea locală transmite o somație de plată prin care îl avertizează pe titularul permisului că riscă suspendarea dreptului de a conduce dacă nu achită amenda de circulație.

Platforma digitală activează automat mecanismul de suspendare a permisului

Dacă nici la finalul acestei ultime perioade amenda nu este achitată, mecanismul se activează automat prin platforma digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne.

Dreptul de a conduce se suspendă automat după expirarea termenelor

Titularul permisului nu trebuie să se prezinte la Poliția Rutieră și nici să predea documentul, deoarece, după expirarea celor 90 de zile și a termenului inițial de 15 zile pentru plată, dreptul de a conduce se suspendă automat.

„De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării prin hotărâre de guvern”, a mai afirmat Cseke Attila.

