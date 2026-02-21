Limită pentru plata în numerar impusă de UE. Intră în vigoare din 2027

Uniunea Europeană introduce un plafon comun pentru plățile în numerar, aplicabil în toate statele membre începând cu vara anului 2027. Măsura este inclusă în Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și stabilește reguli unitare pentru tranzacțiile de valoare mare efectuate pe teritoriul Uniunii.

Conform noilor dispoziții, din 2027 nu vor mai putea fi realizate plăți în numerar de peste 10.000 de euro pentru cumpărarea de bunuri sau servicii în niciun stat membru al Uniunii Europene. Pentru sumele care depășesc acest prag vor fi necesare instrumente de plată ce pot fi urmărite în mod oficial, precum transferurile bancare, plățile cu cardul, cecurile nominale ori alte modalități care lasă o evidență clară a tranzacției.

Autoritățile europene subliniază că decizia nu are ca scop eliminarea numerarului din utilizarea curentă, ci limitarea lui în operațiunile de valoare ridicată. Obiectivul declarat este reducerea fraudei, a evaziunii fiscale și a spălării banilor, în condițiile în care tranzacțiile cash sunt mai dificil de monitorizat. Potrivit unor rapoarte ale Europol, aproape 70% dintre rețelele criminale care operează în Uniunea Europeană utilizează tehnici de spălare a banilor, iar o parte semnificativă dintre aceste tranzacții implică numerar.

Pachetul legislativ prevede și măsuri suplimentare de control pentru plățile cash de valoare mare. Astfel, pentru tranzacțiile care depășesc 3.000 de euro va fi impusă identificarea strictă a persoanelor implicate, astfel încât operațiunile să poată fi asociate unei identități clare și să nu rămână anonime.

Regulamentul oferă statelor membre posibilitatea de a introduce limite mai stricte dacă apreciază că este necesar. În Spania, spre exemplu, este deja interzisă efectuarea de plăți în numerar de peste 1.000 de euro atunci când una dintre părți este un profesionist sau o persoană juridică.

În același timp, utilizarea numerarului pentru cheltuieli obișnuite nu este interzisă. Plățile cu bancnote și monede vor putea fi făcute în continuare în magazine, restaurante sau pentru servicii de valoare redusă, iar deținerea de numerar în scop personal nu este limitată. Sancțiunile vor interveni doar dacă sunt depășite plafoanele stabilite de lege sau dacă se încearcă evitarea obligațiilor de identificare.

Rămân în vigoare și normele actuale referitoare la declararea sumelor mai mari de 10.000 de euro transportate la trecerea frontierelor Uniunii Europene. În paralel, Parlamentul European lucrează la proiectul euro digital, conceput ca o monedă digitală a băncii centrale, utilizabilă atât online, cât și offline.

Eurodeputații au susținut explicit crearea unui euro digital, considerându-l esențial pentru „întărirea suveranității monetare a UE, reducerea fragmentării plăților de retail și sprijinirea integrității și rezilienței pieței unice”. Ei au cerut ca euro digital să funcționeze atât online, cât și offline și să garanteze „accesul universal la plăți” și o acceptare largă de către comercianți în întreaga Uniune.

Parlamentul UE a solicitat implicit respingerea oricărei propuneri alternative, cum ar fi cea avansată de raportorul pentru regulament, Ferdinando Navarrete, care a urmărit să acorde prioritate creării unei rețele private de plăți paneuropene, scrie Corriere della Sera. Conform planului discutat, fiecare cetățean va avea posibilitatea să își deschidă un cont digital în euro la o bancă sau la un alt intermediar de plăți. Pentru persoanele fără acces la servicii bancare tradiționale va fi prevăzut un tip de „serviciu universal”, care în Italia ar putea fi asigurat de Poștă.