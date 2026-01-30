Ședință de Guvern. Schimbări în sănătate, fiscalitate, urbanism și transporturi

Guvernul se reunește vineri pentru o nouă ședință, în cadrul căreia pe ordinea de zi se află mai multe proiecte importante. Printre acestea se numără modificarea Legii nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătății, printr-o ordonanță care prevede clarificarea cadrului juridic al telemedicinei. Noul text urmărește reglementarea diferențiată a serviciilor medicale furnizate la distanță, în funcție de specialitatea medicală și tipul serviciului.

De asemenea, ordonanța prevede că, începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist se va desfășura cu subiecte unice la nivel național, pe specialitate.

Un alt punct pe agenda Executivului vizează modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, pentru stabilirea modalității de calcul a accizelor pentru tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat.

Guvernul va discuta și aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, precum și două ordonanțe privind Codul de procedură fiscală. Una dintre acestea implementează directive europene referitoare la cooperarea administrativă în domeniul fiscal, iar cealaltă simplifică procedurile de înregistrare fiscală a sediilor secundare ale contribuabililor.

Pe ordinea de zi se află și modificarea Ordonanței de Urgență nr. 70/2022, pentru prevenirea și corectarea neregulilor în accesarea fondurilor externe nerambursabile sau rambursabile, precum și recuperarea creanțelor rezultate. De asemenea, Guvernul propune modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu măsuri clare pentru paza și securitatea bunurilor culturale expuse în străinătate.

Executivul va discuta și o ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Printre prevederi se numără obligația emitenților de avize și acorduri de a comunica deciziile exclusiv electronic, în ziua emiterii, precum și introducerea unor contravenții pentru respingerea nejustificată a solicitărilor.

În domeniul transporturilor, se propune modificarea OG nr. 27/2011, astfel încât transportul județean sau local efectuat în baza licenței de traseu pentru curse interjudețene să fie permis numai dacă nu există curse deja atribuite pe traseul respectiv.

Un proiect vizează actualizarea termenelor de realizare a investițiilor în cadrul programelor de susținere a crescătorilor de suine și de păsări, extinzând perioada maximă de la 18 la 18+30 luni, la cererea beneficiarului. De asemenea, Guvernul va actualiza condițiile pentru punerea pe piață a articolelor pirotehnice.

Pe ordinea de zi se află și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Bazinului de Apă Curată și a lucrărilor anexe pe râul Doftana, județul Prahova”, precum și modificarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, prin majorarea sumei maxime de la 90 miliarde euro la 99 miliarde euro pentru acoperirea necesarului de finanțare prin euroobligațiuni în 2026 și pentru o emisiune la începutul anului 2027.

Executivul urmează să aprobe și Acordul de cooperare între România și Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim Rodos și Malta, precum și modificarea HG 1156/2013 privind acțiunile sanitar-veterinare, protecția animalelor și a mediului, cu reglementări privind imobilizarea animalelor care prezintă pericol pentru oameni.