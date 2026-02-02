Cum te poți păcăli grav la cumpărarea unei mașini electrice

La achiziția unei mașini electrice, de multe ori sunt luate în calcul costurile și autonomia declarată, însă unele aspecte practice sunt frecvent neglijate. Aceste detalii, mai puțin evidente la prima vedere, pot influența semnificativ modul de utilizare, potrivit express.co.uk.

Cu o baterie de 43,2 kW, BYD indică o autonomie de aproximativ 200 de mile pentru modelul Dolphin Surf Boost, valoare care se aplică unui scenariu optim de utilizare. În condiții reale, revista What Car? estimează o autonomie de circa 165 de mile, nivel care poate fi atins doar printr-un stil de condus eficient și evitarea vitezelor ridicate pe autostradă.

Condițiile meteo, precum temperaturile scăzute și vântul, pot reduce distanța parcursă cu o singură încărcare. De asemenea, calculatorul online de autonomie al BYD indică faptul că utilizarea aerului condiționat scade autonomia totală cu aproximativ 10 mile.

Un aspect mai puțin cunoscut este că, pentru menținerea duratei de viață a bateriei, nu este recomandată încărcarea constantă până la 100%, chiar dacă acest lucru nu este problematic ocazional. Totodată, scăderea frecventă a nivelului sub 20% poate pune o presiune suplimentară asupra bateriei.

Încărcarea poate fi un proces simplu atunci când există posibilitatea alimentării bateriei la domiciliu, prin conectarea directă la priză. În schimb, stațiile publice de încărcare se dovedesc adesea imprevizibile.

Unele stații de încărcare funcționează eficient, sunt ușor de utilizat și seamănă cu un sistem obișnuit de plată la pompă, fiind suficientă apropierea cardului bancar pentru pornirea încărcării. În alte situații apar însă dificultăți, deoarece unele stații nu sunt funcționale, iar altele sunt amplasate necorespunzător, astfel încât cablul de încărcare nu ajunge la mașină, potrivit express.co.uk.

Ministru de finanțe al Regatului Unit Rachel Reeves a anunțat introducerea unei taxe rutiere de 3p pe milă pentru mașinile electrice, măsură inclusă în bugetul prezentat în noiembrie 2025.

Taxa urmează să intre în vigoare din 2028 și, în cazul deplasărilor pe distanțe scurte, costurile anuale ar ajunge la câteva sute de lire sterline, însă pentru folosirea pe distanțe mari ar putea influența decizia de a opta pentru un vehicul electric.