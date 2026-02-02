Social

Cum te poți păcăli grav la cumpărarea unei mașini electrice

Comentează știrea
Cum te poți păcăli grav la cumpărarea unei mașini electriceMașină electrică. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

La achiziția unei mașini electrice, de multe ori sunt luate în calcul costurile și autonomia declarată, însă unele aspecte practice sunt frecvent neglijate. Aceste detalii, mai puțin evidente la prima vedere, pot influența semnificativ modul de utilizare, potrivit express.co.uk.

Autonomia unei mașini electrice, un detaliu important

Cu o baterie de 43,2 kW, BYD indică o autonomie de aproximativ 200 de mile pentru modelul Dolphin Surf Boost, valoare care se aplică unui scenariu optim de utilizare. În condiții reale, revista What Car? estimează o autonomie de circa 165 de mile, nivel care poate fi atins doar printr-un stil de condus eficient și evitarea vitezelor ridicate pe autostradă.

Condițiile meteo, precum temperaturile scăzute și vântul, pot reduce distanța parcursă cu o singură încărcare. De asemenea, calculatorul online de autonomie al BYD indică faptul că utilizarea aerului condiționat scade autonomia totală cu aproximativ 10 mile.

Un aspect mai puțin cunoscut este că, pentru menținerea duratei de viață a bateriei, nu este recomandată încărcarea constantă până la 100%, chiar dacă acest lucru nu este problematic ocazional. Totodată, scăderea frecventă a nivelului sub 20% poate pune o presiune suplimentară asupra bateriei.

Putin vrea să trimită mii de criminali și foști soldați ca să „provoace haos” în Europa. Avertismentul ministrului de externe al Estoniei
Putin vrea să trimită mii de criminali și foști soldați ca să „provoace haos” în Europa. Avertismentul ministrului de externe al Estoniei
Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână
Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână
Mașini electrice,

Mașină electrică: Sursă foto: Arhiva EVZ

Încărcarea acasă și limitele stațiilor publice

Încărcarea poate fi un proces simplu atunci când există posibilitatea alimentării bateriei la domiciliu, prin conectarea directă la priză. În schimb, stațiile publice de încărcare se dovedesc adesea imprevizibile.

Unele stații de încărcare funcționează eficient, sunt ușor de utilizat și seamănă cu un sistem obișnuit de plată la pompă, fiind suficientă apropierea cardului bancar pentru pornirea încărcării. În alte situații apar însă dificultăți, deoarece unele stații nu sunt funcționale, iar altele sunt amplasate necorespunzător, astfel încât cablul de încărcare nu ajunge la mașină, potrivit express.co.uk.

Taxă pentru distanțele parcurse

Ministru de finanțe al Regatului Unit Rachel Reeves a anunțat introducerea unei taxe rutiere de 3p pe milă pentru mașinile electrice, măsură inclusă în bugetul prezentat în noiembrie 2025.

Taxa urmează să intre în vigoare din 2028 și, în cazul deplasărilor pe distanțe scurte, costurile anuale ar ajunge la câteva sute de lire sterline, însă pentru folosirea pe distanțe mari ar putea influența decizia de a opta pentru un vehicul electric.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:03 - Falimentarea prin decizii politice. De la taxa Temu la privatizarea TAROM și CFR. Cum pregătește Guvernul „salvarea” ...
07:55 - Putin vrea să trimită mii de criminali și foști soldați ca să „provoace haos” în Europa. Avertismentul ministrului de...
07:47 - “Cazul Mario” - tragediile fac legile. Criminalul e liber, dar „internat” de ochii lumii. Cronica unei improvizații
07:42 - Ponta critică Guvernul Bolojan: România este în prima linie a crizei
07:32 - Astrele se aliniază pentru trei zodii. Oportunități neașteptate în carieră și relații
07:25 - Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale